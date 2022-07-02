DW Türkçe ile Amerika’nın Sesi internet sitelerine erişim engeli getirildi

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

İktidar, Meclis’e getirip geri çektiği “sansür yasasını” kenara koyup basına karşı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sopasını çıkardı. DW Türkçe ile Amerika’nın Sesi’nin internet sitelerine “lisans başvurusu yapmadıkları” gerekçesiyle erişim engeli getirildi. RTÜK, 9 Şubat’ta iki internet sitelerine yayın lisansı almaları için 72 saat süre verdi. Kurumların başvuruyu yapmaması üzerine RTÜK, yargıya başvurdu. İki internet sitesine de erişim engeli getirildi.

"GÖRÜŞME YAPILDI"

Süreci Cumhuriyet’e değerlendiren RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “Şubat ayından beri RTÜK hiçbir şekilde harekete geçmedi. Şimdi tam NATO zirvesinin bittiği bir dönemde bu kararın alınması için mahkemeye başvurdu. RTÜK Başkanlığı hangi siyasi tutumla bu kararın alınması için harekete geçti, bu sorunun yanıtlanması gerek” ifadelerini kullandı. Kuruluşların erişim engeli öncesi RTÜK’le görüşmeler yaptığını söyleyen Taşcı, “Bu yayıncı kuruluşlar, RTÜK’le bir arka kapı diplomasisi yürüterek lisans sorununu çözebileceğini düşündü. Oysa bu Türkiye’de olması mümkün olmayan bir bakış açısı” dedi.

SEÇİM VURGUSU

İktidarın uzun süredir medyaya yönelik ciddi baskıları olduğunu vurgulayan Taşcı, “Son yaşanan girişimle birlikte Türkiye basın özgürlüğüne karşı vitesi bir tık daha yükseltiyor. Sansür girişimini ve basına müdahalesini uluslararası alana taşıyor. Bütün bunların altında yatan neden, artık seçim sürecinin başlaması. İktidar muhalefetin kendisine dönük eleştirilerinin duyulmasını istemiyor. Muhalefetin çözüm önerilerinin bilinmesini istemiyor” ifadelerini kullandı. Baskıların artacağı uyarısını da yapan Taşcı, “Bu antidemokratik uygulamalar önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşacak, yurttaşlar çok daha ciddi engellemelerle karşılaşacak. Çünkü bu medya kuruluşlarının ürettiği içeriğe baktığımızda Türkiye’deki yüzlerce siteden farklı bir içeriği olmadığını görüyoruz. İktidar bir anlamda alternatif haber alma mecralarını boğmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

KURULDAN SAVUNMA

RTÜK’ten de konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi internet sitelerinin, Türkiye’de şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargıya başvurulacağı belirtildi. Açıklamada, “Mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı” savunması yapıldı.

KLİP UYARISI!

Ayrıca RTÜK, sanatçı Mabel Matiz’in Karakol klibinde eşcinsel ilişki işlendiği için kanalları klibe karşı “uyardı.” Taşcı, “RTÜK, Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak ‘yayımlamamalarını’ yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar” ifadelerini kullandı.