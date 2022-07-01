Mabel Matiz’in klibi için RTÜK’ten telefon: Yayınlamayın!
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in son yayınlanan 'Karakol' isimli şarkısı için RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, şarkının klibiyle ilgili "RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak 'yayınlamamalarını' yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi" dedi.
Sanatçı Mabel Matiz son şarkısını müzik piyasasına sundu. Matiz, yeni çıkan şarkısını sosyal medya hesabından “Göğsümden söküldü “Karakol”. Benden çıktı, artık sizindir.. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle..” diyerek duyurdu.
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da şarkının klibiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Taşcı, şu ifadeleri kullandı:
“RTÜK, Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak ‘yayınlamamalarını’ yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi. Çıkıp yekten “yasakladık” diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar…”
RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak “yayınlamamalarını” yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 1, 2022
Çıkıp yekten “yasakladık” diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler.
Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar… https://t.co/BFf6g6BaeE
Video Haberler
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
- 'Şimdi yaka silkiyoruz'
- 'Demir Yumruk'ta yeni gelişme
- 'Hekimlik Andı'nı' karanlıkta okudular
- TÜİK önünde polis engeli
- Arkadaşlarına ulaşmak için elleriyle toprak kazdılar
- Polis durdurdu: 23 ton on numara yağ!
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbul Silivri'de otobüs alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Sedat Peker hareketliliği!
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'
- Benzin ve otogaza indirim geliyor
- Maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişi konuştu
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu