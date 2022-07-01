Mabel Matiz’in klibi için RTÜK’ten telefon: Yayınlamayın!

01 Temmuz 2022 Cuma, 20:56

Sanatçı Mabel Matiz son şarkısını müzik piyasasına sundu. Matiz, yeni çıkan şarkısını sosyal medya hesabından “Göğsümden söküldü “Karakol”. Benden çıktı, artık sizindir.. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle..” diyerek duyurdu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da şarkının klibiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Taşcı, şu ifadeleri kullandı:

“RTÜK, Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak ‘yayınlamamalarını’ yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi. Çıkıp yekten “yasakladık” diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar…”