e-Devlet'te seçmen kaydına bakım engeli
Seçimlere sayılı günler kala e-Devlet üzerinden seçmen kayıtlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar 'planlı bakım çalışması' uyarısıyla karşılaştı. CHP'li Tanal, 'Nedir bu planlı bakım' sorusunu sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden “E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor. Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz” açıklamasını yaptı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulaması yapılamadığını duyurdu.
Tanal, sosyal medya hesabında; şu açıklamayı yaptı:
“E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor. Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz.”
1- E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 20, 2023
"Planlı bakım çalışması" uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım?
Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor. pic.twitter.com/6PocdW5JCC
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