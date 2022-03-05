E-posta skandalı Meclis'te: MEB'de 'Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi' okul müdürlerine ayrımcılık mı yapılıyor?

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:54

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu’ndaki bakanlık başmüfettişinin bir okul müdürünü ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi’ diye görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı, yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdiği ortaya çıkmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyu bir soru önergesi hazırlayarak Meclis gündemine taşıdı. Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya'nın ‘meb.gov.tr' resmi uzantılı e-posta adresinden Müfettiş Semra Erdem'e gönderdiği e-posta'da “Metin (Bila) Bey'in idareciliğinin sonlandırılması için elimizden geleni yaptık. Zaten, kendisi Aleviymiş bunu da gizleme gereği duymamış. Camiamıza uygun olmadığı aşikâr. Müdür Yardımcısı Cemile (Samancı) Hanım için mecburen aylıktan kesme cezası teklif ettik. Özellikle eşinin ‘hizmete hareketine' katkılarından biz de haberdarız. Fakat bunu mevcut şartlar nedeniyle çok dillendirmemek lazım. Olası itirazlarda işin bundan sonraki kısmı sizde artık. Ayşe (İstanbul Maarif Müfettişleri Başkanı Ayşegül Ekizceli) Hanım'a iletirsiniz. Allah'a emanet olunuz” ifadelerini kullandığını ve Okul Müdürü Metin Bila’nın suç duyurusunda bulunması üzerine olaya dair soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Yıldırım Kaya, konuyla ilgili soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Bakanlığınızca, “Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi” okul müdürlerine ayrımcılık mı yapılmaktadır?

Bakanlığınızda “Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi” idarecilerin görevinin sonlandırılması için sicil bozma çalışmaları mı yapılmaktadır?

Bakanlığınızda “Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi” olan kişilerin sicilinin bozulmasına yönelik benzer olaylar yaşanmış mıdır?

Bakanlığınızda “Alevilik” ya da bazı inançların gizlenmesi mi gerekiyor?

Bakanlığınız “hizmet hareketiyle” ilişkili kişileri korumakta mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya hakkına nasıl bir işlem yapılmıştır?



