Ebrar Sitesi'nin yapı ruhsatını onaylayan isim şimdi İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:28

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:28

Kahramanmaş'ta 8 katlı 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin, 6 Şubat tarihli depremlerde yıkılması sonucu yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Sitenin K Blok'una ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Ebrar Sitesi davasının avukatlarından olan Mert Doğan, konuk olduğu Halk TV programında bilirkişi raporunu değerlendirdi.

Bilirkişi raporunda sorunlar olduğunu aktaran Doğan, alınan örneklerin dağılması nedeniyle binadan karot örneği alınamadığını, bu yüzden örneklerin zeminden alındığını ifade etti.

Raporda, binanın zemininden alınan karot örneği sonucunda binanın malzeme kalitesinde sorun olmadığının belirtildiğini aktaran Doğan, "Yapının kendisinden karot örneği alınamadı. Hâl böyleyken yapının malzemesine sağlam diyemeyiz. Zeminden alınan karot örneğiyle, binada kullanılan malzemenin kalitesi ispatlanamaz" dedi.

Raporun yetersiz olduğunu ancak yeniden karot örneği alma imkanının olmadığını belirten Doğan, "Çünkü enkaz kaldırıldı" dedi.

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ!

Doğan, bilirkişi raporunun, binaya ilişkin zemin etüt raporu olmamasına karşın hazırlandığını da vurguladı. Doğan, "Zemin etüt raporu olmadan binanın depreme dayanaklı olup, olmadığı tespit edilmez. Çünkü binalar, inşa edileceği zemine göre inşa edilir. Raporun olmaması, zemin etütünün yapılmadığı anlamına gelir" dedi.

Belediyenin ilgili biriminin söz konusu durumdan doğrudan sorumlu olduğunun altını çizen Doğan, "Binaların yapımı sırasında belediye birimlerinin kusuruna gidilmesi bir zorunluluk. Görevlerini eksik ifa eden kamu görevlilerinden bahsediyoruz. Ancak soruşturmanın bütünü açısından bu durum gündem edilmiyor, tali kusurlu ifadesi kullanlıyor. Zemin etüt raporu yok ancak belediye tali kusurlu atfediliyor" dedi.

Olaya ilişkin sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin hâlâ kamudaki görevlerine devam ettiğini söyleyen Doğan, yapı ruhsatında ismi bulunan Hacı Mehmet Güner'in, şu anda İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olduğunu aktardı.

Doğan, konuya ilişkin sözlerini, "Şaibelerin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Zemin etüdü olmayan bir binaya nasıl ruhsat verildiği gerçekten incelenmesi gereken bir konu" ifadeleriyle noktaladı.

Yapımına 2000 yılında başlanan K Blok'a, 2000 yılının Aralık ayında Kahramanmaraş Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verildi.

Yapı ruhsatında imzası bulunan dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner, 2018 yılında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak atandı. Güner, görevine hâlâ devam ediyor.