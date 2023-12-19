Depremzedeler çadır ve konteynerlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor: Yurttaşa gelince yok kaymakama var

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da barınma başta olmak üzere birçok sorun hâlâ çözüm beklerken Hatay Valiliği’nin Antakya, Defne, Kumlu ve Hassa Kaymakam evleri için 29 milyon 251 bin TL değerinde ihale düzenlediği ortaya çıktı. Buna göre Hassa Kaymakam evi yapımı 11 milyon 61 bin TL karşılığında Özkeskin İnşaat’a, Defne Kaymakam evi yapımı 8 milyon 990 bin TL karşılığında Evrim Denizli’ye, Kumlu Kaymakam evi yapımı 7 milyon 780 bin TL karşılığında Akıntaş İnşaat’a ve Antakya Kaymakam Evi onarımı işi ise 1 milyon 420 bin TL’ye Asitaş İnşaat’a verildi.

Cumhuriyet’e konuşan Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu ve Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilcisi Serkan Koç milyonluk ihalelere tepki gösterdi. Kalıcı konutlarla ilgili ortaya net bir takvim koyulamadığını belirten Koç, Hatay’da en az 250 bin konuta ihtiyaç varken Antakya ve Defne’de ise kaba inşaat halindeki konut sayısının yalnızca 15 bin olduğunu söyledi.

"HALKA VERİLMELİ"

Devlet kurumlarının personelleri için inşa ettiği konteynerler 35-40 metrekare iken yurttaşların kaldığı konteynerlerin 18- 21 metrekare olduğuna dikkat çeken Koç, “En az 180 bin kişi, yaşam standartlarının düşük olduğu konteynerlere mahkûm edildi. Belki yıllarca burada yaşayacaklar. O yüzden böyle bütçeler kaymakam evlerine değil, yurttaşların yaşam alanlarının iyileştirilmesine harcanmalı” ifadelerini kullandı.

Yetkililerin 3 bin TL kira yardımı yaptığı Hatay’da baraka ya da çadırlarda yaşamaya çalışan depremzedeler bu para ile eksiklerini gidermeye uğraşıyor. Barakada kalan bir yurttaş, “Kız kardeşime konteyner çıktığı için ben başvuruda bulunamıyorum. Durumumuzu görüyorsunuz” diye konuştu.