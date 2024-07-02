Ecevit ile kıyas edildi: AKP'li başkan Yıldırım'ı savundu: 'Devlet büyüğümüz...'

Yayınlanma: 02.07.2024 - 22:49

Güncelleme: 02.07.2024 - 22:51

Kemalpaşa’da yapılan Millet Bahçesi'ne dönemin TBMM Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ismi konulmuştu. Dün, Kemalpaşa Belediyesi Meclisi’nde, CHP Grubunun teklifi ile Binali Yıldırım isminin değiştirilerek Bülent Ecevit konulması önerisinde bulundu.

Yapılan öneriyi doğru bulmadığını ifade eden AKP Grup Başkanvekili ve İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Cumhur İttifakı olarak kesinlikle bu önergeyi reddediyoruz. Ülkemizin en önemli iki başbakanın ismi geçmiş durumda. Şu anda ismini taşıdığı son başbakanımız, Gazi Meclisimizin başkanlığını yapmış bir devlet büyüğümüz ile ilgili bu tür önergeyi doğru kabul etmiyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. Belediye Başkanı olarak ortaya bir irade koyarak Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nin isminin aynı kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ NE KADAR ÖNEMLİYSE..."

CHP Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe ise, "AK Parti ve Cumhur İttifakı için 15 Temmuz ne kadar önemliyse, 20 Temmuz tarihi de Türk toplumu için o kadar önemli bir tarihtir. Allah, Binali Yıldırım’a daha uzun ömür versin. Önümüzde dönemde yapılacak başka yerlere kendisinin ismi verilebilir" dedi.

CHP Meclis üyeleri tarafından verilen önerge, komisyonlara gönderildi.