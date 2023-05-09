Ecevit ulaşamamış… Kemal Derviş’in kayıp 12 günü!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:20

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:20

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Bülent Ecevit ile yaptıkları bir konuşmayı kaleme aldı.

Sarıkaya, 12 gün ABD’ye giden ve dün hayatını kaybeden eski Başbakan Yardımcısı Kemal Derviş’ten 12 gün haber alınamadığını, Ecevit’in bu nedenle kendisine öfkeli olduğunu belirtti.

“KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ”

Sarıkaya’nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Başbakan Bülent Ecevit’in odasında sohbet ederken, 12 gündür ABD’de bulunan Başbakan Yardımcısı Kemal Derviş’in görüşmelerini sorduğumda yüzü asıldı.

“Bilgim yok…” dedi ve sustu.

Ardından yazılmamak kaydıyla bir şeyler söyledi.

Kendisine öfkeliydi…

ABD’ye gittiği günden bu yana ulaşamadığını, haber alamadığını, sürekli aramasına karşın kendisine dönmediğini belirtti.

“Nerede olduğunu bilmiyoruz… Arkadaşlarım defalarca aradı ama ulaşamadılar. Olacak iş değil tabii… Herkesin zihninde kuşku uyandırıyor…”