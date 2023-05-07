Muharrem Sarıkaya: 'Parti veya aday pankartları göremedik...'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:03

Güncelleme: 07.05.2023 - 10:03

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 7 gün kaldı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Sessiz çoğunluk belirler...' başlığıyla kaleme aldığı yazısında, cumhurbaşkanı adayı üzerine kurulu seçim propagandasının öngörülmedik sandık sonucu doğuracağına dikkat çekti.

Sarıkaya, ayrıca söz konusu yazısında partilerin eskisi gibi afiş, flama gibi çevre kirliliğine neden olan propaganda araçlarını kullanmadığını ifade etti.

"MALİYETİ 200 İLE 400 BİN LİRA ARASINDA..."

Afiş maliyetini açıklayan Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Çok sayıda seçim görüp geçirmiş iki Ankara kökenli gazeteci olarak dikkatimizi çeken en önemli iki veri daha vardı...

Biri eskiden neredeyse her caddenin iki köşesinde görülen seçim irtibat büroları dönemi neredeyse bitmiş; her mahallede tek tük kalmış…

Evlerinin balkonu veya pencerelerine asılan, cadde veya mahallenin politik tutumunu da okumaya yarayan parti flama veya afişlerinden de eser kalmamış.

O kadar sokak ve cadde dolaştık, partilerin seçim bürolarının çevresi dışında kendi rızasıyla parti bayrağı veya aday afişi asana rastlamadık…

Çok geriye gitmeye de gerek yok; iki seçim öncesi, havadaki kırlangıç sürüsü gibi, evlerin balkon ve camlarından bir o yana bir bu yana dalgalanan bayraklar çevre kirliliğine yol açardı.

Maliyeti 200 ile 400 bin lira arasında tuttuğu söylenen, sınırlı sayıda binanın tümünün süslendiği giydirmelerin ötesinde, parti veya aday pankartları görmedik…

Bir hafta kalmış olmasına karşın, iki yer dışında seçim otobüslerinin ses kirliliğine de tanıklık etmedik…"