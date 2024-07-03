'Edep' diyen isme yeni görev

Yayınlanma: 03.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 04:00

Memişoğlu imzasıyla kurumlara gönderilen yazıda, sağlık personelinin giyeceği kıyafetler için “kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması” uyarısında bulunduğu öğrenildi. Memişoğlu’nun iktidarın söylemi olan “En az üç çocuk yapın” ifadelerini de kullanması dikkat çekti. Ayrıca Memişoğlu, Menzil cemaati ile bağlantılı şirkete peş peşe ihale verdiği haberleriyle de tepki toplamıştı. CHP gölge sağlık bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, “Sağlıkta bakan değişikliği iktidarın anlayışı değişmediği sürece bir fark yaratmaz. Açıkçası çok da umutlu değilim” dedi.

‘İŞİMİZ ZOR’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kırımlı da “Benim Memişoğlu’nun müdürlüğü zamanından aldığım cezalarım var. Covid zamanı bozuk maske dağıttılar. ‘Dağıtmayın’ dedim diye hakkımda soruşturma açtı. İstanbul’da aşı karşıtlığı ile ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz, izin vermiyorlar. Bu zihniyet devam edecekse işimiz zor” dedi. Tartışmalı kıyafet genelgesi nedeniyle Memişoğlu’na soruşturma açan Genel Sağlık-İş Sendikası’nın Başkanı Derya Uğur da “Edepsiz giyiniyormuş gibi gösteren zihniyet” dedi.

