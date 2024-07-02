Taraftar sayfası paylaştı... Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ait olduğu iddia edilen 'Fenerbahçe' paylaşımları gündem oldu

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca’dan teslim aldı.

Sosyal medyada Memişoğlu'nu araştıran kullanıcılar geçmişte Memişoğlu'nun X hesabından yaptığı iddia edilen paylaşımlara ulaştı.

Bakan Memişoğlu, iddiaya göre 2012 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Trabzonspor ruhunun ne demek olduğunu abileri dahil tüm spor camiasına gösteren 1461 TS takımını tebrik ediyorum, Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"ŞİKECİ AZİZ'DEN..."

Bakan Memişoğlu'nun 2014 yılında yaptığı iddia edilen paylaşımda ise "Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutluyor, gerçek FB taraftarını tebrik ediyor ve şikeci hapisten kaçan Aziz'den kurtulmalarını diliyorum" ifadeleri görüldü.

12 NUMARA PAYLAŞTI

Söz konusu tweeti, Fenerbahçe taraftar topluluğu 12 Numara, "Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu tanıyalım" cümlesiyle paylaştı.

Paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.