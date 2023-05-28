2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Edirne Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Edirne'de ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Edirne'de ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Edirne'de kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:32
Edirne Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de ne kadar oy aldı?
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Edirne'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS EDİRNE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Edirne'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.9'u açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA EDİRNE'DE NE KADAR OY ALDI?

Edirne'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66.91 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA EDİRNE'DE NE KADAR OY ALDI?

Edirne'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33.09 aldı.

14 MAYIS EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN EDİRNE'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de yüzde 63.41 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU EDİRNE'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de yüzde 32.12 oy aldı.

SİNAN OĞAN EDİRNE'DE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Edirne'de yüzde 3.84  oy aldı.

 

 

 

 

 

 

 


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