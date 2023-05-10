2018 seçimlerinde Edirne'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Edirne'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Edirne seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Edirne seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:58
2018 seçimlerinde Edirne'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Edirne'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Edirne seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE EDİRNE'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 78.982

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 13.958

HÜR DAVA PARTİSİ - 617

VATAN PARTİSİ - 885

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 10.181

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 125.476

SAADET PARTİSİ - 2.846

İYİ PARTİ - 43.214

BAĞIMSIZLAR - 218

2018 SEÇİMLERİ EDİRNE'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

İYİ PARTİ - 1

2018 EDİRNE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

FATMA AKSAL - AKP

OKAN GAYTANCIOĞLU - CHP 

ERDİN BİRCAN - CHP

ORHAN ÇAKIRLAR - İYİ PARTİ


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