Edirne'de hızlı tren inşaatının durmasının ardından CHP'li Gaytancıoğlu: 'Hükümet beşli çeteye de para ödeyemiyor mu?'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:47

Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Projesi’nde bugüne kadar yaklaşık yüzde 60'lık bölüm tamamlanabildi.

3 bin kişinin istihdam edildiği projenin tamamlanması durumunda Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten yaklaşık 3 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 20 dakikaya kadar inmesi hedefleniyor. 153 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede yer alan 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ederken, bugüne kadar 60 km uzunluğunda ray döşendiği belirtildi.

Yaklaşık 1 haftadan bu yana işlerin durduğunu ve çalışan personelin bayram izni dahil olmak üzere ikinci bir çağrıya kadar izne gönderildiği, ödenek sıkıntısının yarattığı bir yavaşlamanın söz konusu olduğu belirtildi.

"ARTIK 5'Lİ ÇETENİN ÖDEMLERİNİ DE Mİ YAPAMIYORLAR?"

Konu hakkında açıklama yapan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye için önemli projelerden bir tanesi Kapıkule’den Çerkezköy’e oradan da İstanbul’a bağlanacak hızlı tren hattı. Bu tren hattının önemli bir bölümü Avrupa Birliği’nden sağlanacak hibe ile gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 575 milyonun 230 milyon lirası hibe ile karşılanacak, geri kalanı da hükümetin kaynakları ile karşılanacak. Gelin görün ki bu hat şu an durmuş durumda.

“2 HAFTADIR İŞÇİLER ÇALIŞMIYOR”

Yaklaşık 2 haftadır buradaki işçiler çalışmıyorlar. Birazcık araştırma yaptık, sorduk işçilere bayram izni verildiği söylendi. Daha bayrama neredeyse bir hafta var. 2 haftadır burada bir işlem yapılmıyor. Aynen buradaki tren gibi bu hattaki çalışmalar durdu. Bizde merak ediyoruz acaba hükümet beşli çeteye de para ödeyemiyor mu? Çünkü bu projenin yapım işini beşli çetenin mensuplarında biri üstlendi. Kolin inşaat üstelendi şu anda hiçbir işlem yok. Bunu merak ediyoruz buradaki insanlarda merak ediyor. Şantiyeye her gün buradan yüzlerce işçi geliyordu, çalışıyorlardı bu tren mıcır taşıyordu, beton taşıyordu ama şu an bu tren duruyor inşaat da durmuş durumda. CHP olarak biz hızlı trene karşı değiliz. Yapılsın istiyoruz. Ama artık beşli çetenin ödemelerini de mi yapamıyor hükümet. Hadi emekliye veremiyor, işçiye çiftçiye veremiyor. Acaba beşli çeteye demi veremiyor merak ediyorum?"