'Eğer barışsa CHP de işin içindedir'

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Anamur, Aydıncık, Siliffke, Erdemli ve Akdeniz ilçelerindeki balıkçılara verdiği toplam 23 milyon lira değerindeki malzeme desteği törenine katıldı.

Karaduvar Mahallesinde yapılan törende belediyenin tarımsal üretime desteklerini anlatan Başkan Seçer, balıkçılığın da tarımsal üretimin bir parçası olduğunu ve girdi maliyetleri altında ezilen balıkçılara destek olmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

“TÜRKİYE’Yİ DE BÖYLE YÖNETECEĞİZ”

Mersin’in altyapı ve raylı sistemler konusunda önemli yatırımlara sahne olacağına işaret eden Başkan Seçer, “Kredi bulma konusunda Mersin’imiz, Büyükşehir Belediyemiz bir sorun yaşamıyor. Bunların izni konusunda da mali tablolarımız iyi olduğu için bakanlık da sıcak bakıyor. Biz de Mersin’in hayrına olan her şeyde gidiyoruz herkesle görüşüyoruz. Hizmetlerimizle siyaseti karıştırmıyoruz. Mümkünse kimseyle kavga etmeyim diyorum, yapacağım hizmetlere engel çıkmasın da. Mersinliler bana oy verirken Vahap Başkan gelsin, kavga etsin diye vermedi. Tamam, partisi belli. İnkar etmiyor. Ben Atatürkçüyüm ve Cumhuriyet Halk Partiliyim diyor. İnkar etmiyor. Ama bu demek değildir ki iktidarla, iktidar partisiyle ya da bürokrasiyle gereksiz polemiğe girip hem şehrimizin huzurunu kaçırmak hem de hizmetlerimizin aksamasına neden olacak ortam yaratmak. Biz akıllı insanlarız. Onun için halk bizi seçti. Dedi ki biz güveniyoruz. En güzel yönetimi yapacak. Hiç merak etmeyin. Mersin Türkiye’nin huzurlu yerlerinden biridir. Bu şehirde huzuru sağlamak kolay değildir. Bu şehir göçlerle büyümüş, gelişmiş bir şehirdir. Bu şehirde her renk vardır. Her etnik köken, her inanç grubu, her mezhep, her meşrep, her siyasi görüş vardır. Fakiri vardır, zengini vardır, orta hallisi vardır. Bu şehirde denge kurmak ancak bizim gibi cumhuriyetçi, Atatürkçü siyasetçilerle olur. İnsanları ayırmayan, insanları siyasi gözlükle görmeyen, CHP’liyi de AKP’liyi de MHP’li’yi de İyi Partiliyi de Dem Partiliyi de Refah Partiliyi de Saadet Partiliyi de ayırmayan akla ihtiyaç var. Onun için bu kentte barış var. Çok şükür, Allahımız biz CHP’lilere bugünleri gösterdi. Çok şükür Mersin bugünleri gördü. Gerçek CHP yönetimini gördü. İnşallah Türkiye’yi de böyle yöneteceğiz. Kardeşlik iklimini hakim kılacağız. Türkiye’de herkes kendini iyi hissedecek. Bu ülkenin şerefli bir yurttaşı olduğunu her daim görecek” dedi.

CHP’ye ve CHP’li belediyelere yönelik baskıları aşacaklarını ifade eden Başkan Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede barışın tesis edilmesini istiyoruz. Sabırla her şeyi çözeceğiz. Partimiz aklın olduğu, Türkiye’nin ve milletin menfaatinin olduğu her yerde olur. Eğer barışsa CHP de işin içindedir. Eğer kardeşlikse CHP de işin içindedir. Doğru şeyler yapılıyorsa, Türkiye’de insanlar zenginleşecekse, refahı artacaksa, ülke kalkınacaksa CHP bunun içindedir. Ama şunu istiyoruz. Azami saygı. Azami hukuk devleti kurallarına uygun, normlarına uygun eşit mesafede tavır istiyoruz. Belediyelerimizi sürekli taciz etmek, başkanlarımızın cezaevinde olması. Bırakın başkanlarımız hizmetini yapsın. Belediye başkanlarının 17 metrekarelik hücrelerde olmasının kime ne faydası var? Milyonların oyunu almış belediye başkanı kaçar mı? Bizim istediğimiz bu. Hukuk herkese eşit mesafede olsun. Türkiye bir hukuk devleti olsun.”