Eğitim Sen’li akademisyenler iş bırakıyor

Eğitim Sen üyesi akademisyenler iş bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamada "Öğrencilerin güvenli bir kampüs ortamında eğitim öğretim haklarını kullanmalarının sağlanması amacıyla öğretim elemanı üyelerimiz açısından 25 Mart 2025 tarihinde hizmet üretmeme kararı vermiştir" denildi.

Eğitim Sen’li akademisyenler iş bırakıyor
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:37

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda üniversite öğrencileri 'Akademik boykot' başlatırken ilk destek Eğitim Sen’den geldi.

Eğitim Sen üyesi akademisyenler bugün (25 Mart) iş bırakma kararı aldı.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu yazılı açıklama yaparak, “İnsan, toplum, doğa yararına üniversite savunumuz çerçevesinde, öğrencilerin Anayasal demokratik haklarını kullanma iradelerine saygı duyuyoruz ve öğrencilerin güvenli bir kampüs ortamında eğitim öğretim haklarını kullanmalarının sağlanması amacıyla öğretim elemanı üyelerimiz açısından 25 Mart 2025 tarihinde hizmet üretmeme kararı vermiştir” denildi.


Etiketler: #Eğitim Sen #iş bırakma #Akademisyen

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