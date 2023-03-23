Eğitim var, barınma yok: ‘Öğretmenevinde AFAD kalıyor, pansiyonlar sözleşme istiyor’

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

Özer’in açıklamasına göre depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay’ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde eğitim öğretime başlanacak. Ancak bu ilçelerde öğretmenlerin barınma sorununun çözümüyle ilgili hiçbir planlamanın yapılmadığı ortaya çıktı.

Konaklama için Reyhanlı’da bazı öğretmenlere yetkililerce öğretmenevi ve bazı pansiyonların önerildiği, ancak öğretmenevinde “AFAD yetkilileri ve kamu görevlileri kaldığı için” yer olmadığı, pansiyonların ise bir yıllık sözleşme istediği iddia edildi.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Günal, “Özellikle Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı bölgesindeki öğretmenlerin büyük kısmı Antakya ve Defne’den geliyordu. Öğretmenlere gelin dendi ama nerede kalacaklarına dair yer gösterilmedi” dedi.

Deprem sonrasında, bu bölgelerde çalışan öğretmenlerin il dışına gittiklerini anımsatan ve bu nedenle kalacak yerlerinin olmadığını belirten Günal, “Öğretmenler eğitime başlamayı istiyor ancak aileleri de var, eğitime başlamadan önce mutlaka okulların yakınlarına konteynerler yerleştirilmeli” diye konuştu.