Eğitimcilerden MEB'in 'İslam dışı inançlara ilgi duymaktan koruma' görevine sert tepki

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul, “DÖGM’nin, Diyanet ile MEB arasında ilişkileri düzenleyen stratejik birim haline geldiğini” belirterek, “DÖGM, laik eğitim ilkesine aykırı biçimde öğrenci sayısını artırmak ve öğrencileri ‘İslam dışı olarak tanımladıkları inançlara ve zararlı cereyanlara karşı’ kindar bir dindar olarak yetiştirmek amacına yönelmiş gözüküyor. Dinsel duygular mümkün olduğu kadar kışkırtılıyor ve hesaplaşılacak ötekiler yaratılıyor” dedi.

‘LAİKLİK YOK HÜKMÜNDE’

Öğrencilerin imam hatiplere zorlandığını kaydeden Kurul, “DÖGM, iktidar blokunun en gözde genel müdürlüğü; bağlı okullar da en gözde okulları. Ortaokul ve liseler, siyasal iktidarın arka bahçesi haline getirilmiş durumda. Bu okullara öğrenci yönlendirmek için ciddi kampanyalar düzenleniyor, camilerden çağrılar yapılıyor. MEB için laiklik ilkesi yok hükmünde” diye konuştu.

Gençlerin İslam dışındaki dinler konusunda cahilleştirildiğini söyleyen Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay ise, “İktidar tarafından giderek parlatılan DÖGM de kritik bir rol oynuyor. MEB bünyesindeki bir müdürlük olmaktan çok Diyanet’in minyatürü gibi çalışıyor. Bu müdürlüğe periyodik olarak gelen yetki ve görev artırımları ve ödeneklerin büyüklüğü de bu küçük Diyanet’in eğitimdeki kollarının gün geçtikçe uzamasına yol açıyor. 2022’nin Türkiyesi’ne yakışmayan bu karanlık tablo, eğitimde laikliğin nasıl nefes almak gibi acil bir ihtiyaç haline geldiğini gösteriyor” dedi.