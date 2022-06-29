Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de görüşülmeye başlandı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:35

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce usul üzerine söz alan muhalefet partilerinin milletvekilleri, teklifi incelemeleri için yeterli zaman verilmeden komisyonda görüşmelere başlandığı eleştirisinde bulundu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, eleştirilere saygı duyduğunu ifade ederek, parti gruplarının ortak kararıyla erkenden toplandıklarını söyledi.

Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin sunumuna başladı.