Ekim 2024'te başlayan süreçte İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark açıldı: AKP'de kan kaybı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Anketlerde birinci partiyiz” iddiasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dokuz aylık bir anket ortalamasını paylaştı.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (AnkAr) kamuoyu araştırma şirketinin anketinde, 2024 Ekim ayı ile Haziran 2025 arasındaki veriler derlendi.

Parti bazında CHP ile AKP arasındaki fark derinleşirken seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki farkın da açıldığı gözlendi.

YÜZDE 4’LÜK GERİLEME

Buna göre Ekim 2024’te CHP oyları yüzde 31.2 iken Haziran 2025’te 34.6’ya yükseldi. AKP’deki değişim Ekim’de yüzde 29 iken Haziran’da 29.7 oldu.

Ekim 2024’te İmamoğlu’nun oyları yüzde 54.6 iken Haziran 2025’te 58.6’ya çıktı. Erdoğan’ın ise aynı döneme ait değişimi yüzde 45.4’ten 41.4’e geriledi.

‘ANLIK DEĞİL’

Anketleri X hesabından paylaşan CHP’li Günaydın, “Son dokuz ayda CHPAKP ve İmamoğlu-Erdoğan oylarındaki değişim trendi. Anlık değil, trend. Yaşanılan her şeyi buradan okumak mümkün ve anlamlı. Çıkış da burada” ifadelerini kullandı.

‘HAZMEDECEKSİNİZ!’

Öte yandan ANKA’nın haberine göre İBB Meclisi’nde önceki gün yapılan Temmuz ayı birinci oturumunda CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş’un eleştirilerine karşılık verdi.

CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilere yanıt veren İnanlı, “Hazmedeceksiniz. CHP, Türkiye’nin birinci partisidir. Hazmedemediğiniz için bu saldırıları yaşıyoruz” dedi.

İnanlı, partisinin genel başkanı Özgür Özel’e yönelik başlatılan “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” soruşturmasına da tepki gösterdi. Özel’in, Manavgat’ta yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştığı için kürsüden iner inmez soruşturmaya maruz kaldığını belirten İnanlı, şunları söyledi:

“Gerçekleri halka söyleyen bir kişi çıkarsa ‘halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak’ diyelim ama troller yarın ‘şu belediyeye operasyon’ desin, buna iftira atsın; o ‘halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak’ olmasın öyle mi? Kimseye yutturamazsanız.”