Ekim ayında çalışma yaşamına dair iktidar vaatlerine ilişkin hazırlıklar başlıyor

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nın ardından “Halkçılık Programı” adı altında yeni bir program yazmak için kolları sıvayan CHP, şu ana kadar eğitim ve sağlık çalıştayları gerçekleştirdi. Bu çalıştayların gölge kabine üyelerinin alanlarına göre devam edeceğini söyeleyen CHP kurmayları, ekim sonunda da İstanbul’da emek çalıştayı planlandığını aktardı.

İlk olarak gelecek haftadan itibaren sendikalarla Ankara’da buluşmalar planladıklarını aktaran kurmaylar, “Nisan sonuna kadar çalışma hayatında iktidardan farklı nasıl bir düzen vaat ediyoruz, bunu hazırlamak istiyoruz. Önce sendika ve emek örgütleriyle bir araya geleceğiz. Akademik dünyadan katkı alacağız. 81 ilde emek bürolarımızdan ve örgütlerimizden katkı aldığımız toplantılar yapacağız. Ekim sonunda özellikle güvencesiz çalışma üzerine bir çalıştay gerçekleştireceğiz” dedi.

‘ESNEK’ DİYE PAZARLIYORLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2025 için erken seçim çağrısı yaptığını anımsatan kurmaylar, “O tarihte seçim olabilmesi için iktidar politikamızı belirlemiş olmamız lazım. Mesela insanların günlük hayatta şikâyet ettiği uzun mesailerin ‘esnek mesai’ diye pazarlandığını; kendi vaadimizin ise insanca koşullarda, işçilerin hakkını aldığı bir düzen olduğunu anlatacağız ” ifadelerini kullandı.

Partililer, “Şu anda partimizin zaten bir seçim varmış gibi ‘Var Bir Çaresi’ sloganıyla yürüttüğü kampanya sürüyor. Bunun yanında ‘Yalanlar ve Gerçekler’ diye bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. İktidarın çalışma hayatıyla ilgili söylediği yalanlar var. Mesela ‘EYT bütçeye yük’ diyorlar. Biz bu yalanı ve gerçeklerini ortaya koyan ve gerçeğini anlatan bir çalışma düşünüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan partinin farklı temalarda sürdürdüğü mitinglere ilişkin de konuşan kurmaylar “Şu sıralar gölge kabinemiz kendi alanlarındaki program çalışmalarına odaklandı. Çünkü bu program bizim seçim beyannamemiz olacak ve iktidarda yapacaklarımızı içerecek. Mitingler yine halkın ihtiyacı ve talebine göre olabilir” dedi.