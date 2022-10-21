Ekipler evleri bastı: Sosyal medyadan PKK propagandası iddiasıyla 4 gözaltı

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nin nın yaptığı belirlenen 4 şüpheli, terörle mücadele şubesi ekiplerinin eş zamanlı baskınıyla gözaltına alındı

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 10:44
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nin propagandasını yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

 


pkk sosyal medya Şanlıurfa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler