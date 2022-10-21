Ekipler evleri bastı: Sosyal medyadan PKK propagandası iddiasıyla 4 gözaltı
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nin nın yaptığı belirlenen 4 şüpheli, terörle mücadele şubesi ekiplerinin eş zamanlı baskınıyla gözaltına alındı
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nin propagandasını yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.
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