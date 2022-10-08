Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımlarına 6 tutuklama
Tekirdağ'da sosyal medyada 'terör propagandası' yaptığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı. Aramalarda silah, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda iddiaya göre tabanca, 54 fişek, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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