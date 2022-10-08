Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımlarına 6 tutuklama

Tekirdağ'da sosyal medyada 'terör propagandası' yaptığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı. Aramalarda silah, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

AA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:23
Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımlarına 6 tutuklama
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda iddiaya göre tabanca, 54 fişek, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


tekirdağ sosyal medya polis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler