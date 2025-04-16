Ekiplerden eş zamanlı baskın! Van'da 'silah kaçakçılarına' operasyon: 11 gözaltı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:22

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:23

Van'da, ateşli silah ile mühimmat kaçakçılığı ve ticareti şüphelilerin yakalanmalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İpekyolu, Tuşba ve İpekyolu ilçesinde 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.



Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''ateşli silah ile mühimmat kaçakçılığı ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik operasyonlar devam ettiği'' kaydedildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonlarda, 11 ayrı ikamet, iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 10 tabanca, 408 şarjör, bin 603 fişek, 31 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 22 kurusıkı tabanca, 470 silah kabzası, 427 icra mili, 37 icra yayı, 350 tabanca yayı, 28 silah parçası, 20 tetik yayı ve 475 tetik tertibatı bulunan tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliye adli işlem uygulandı.