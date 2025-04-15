Apartmanın 'mantolama' işini paylaşamadılar! Silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı
Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi 2351 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., H.Ç.’nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise otomobiliyle kaçtı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.D.’yi ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise H.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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