İstanbul Beykoz'da 'silahlı tehdit' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Beykoz’da bir ikamete silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İstanbul Beykoz'da 'silahlı tehdit' operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:43

Beykoz’da 22 Şubat 2025 tarihinde saat 05.50 sıralarında, Görele Mahallesi’nde bulunan bir ikamete yönelik silahlı saldırı olayı gerçekleştirildi. Cam patlama sesine uyanan ikamet sahibi Ç.B., banyoda yerde bir adet mermi çekirdeği buldu.

Tavan kısmında da tahribat oluştuğu tespit edildi. Ç.B., herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını beyan etti. Aynı adreste ikamet eden İ.Y. ise, 19 Şubat 2025 tarihinde tanımadığı bir kişinin kendisini telefonla arayarak G.E. isimli şahsa 600 bin Euro borcunun olduğunu, ödeme yapılmadığı takdirde ‘kafana sıkarım’ şeklinde tehditte bulunduğunu söyledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 18 Mart 2025 tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde eş zamanlı olarak Özel Harekât destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler S.S.(28), H.Y.(29) ve B.A.(18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A. hakkında 14 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli tutuklandı.


Etiketler: #Beykoz

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