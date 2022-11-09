Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına CHP'den tepki: 'Korku toplumu yaratmaya çalışıyorlar'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 15:12

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye getirilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kolivar'ın tutuklanmasının ardından CHP'li isimler sosyal medya hesapları Twitter'dan sert tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yaşananlar şaşırtmıyor kararlılığımızı artırıyor sadece. Korku toplumu yaratmaya çalışıyorlar kendilerince. Vatandaşa verecek bir şeyi, söyleyecek sözü kalmayanın klasik taktiği" dedi.

Yaşananlar şaşırtmıyor kararlılığımızı artırıyor sadece.

Korku toplumu yaratmaya çalışıyorlar kendilerince. Vatandaşa verecek bir şeyi, söyleyecek sözü kalmayanın klasik taktiği.#CihanKolivar https://t.co/OqHKVx5E2u — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 9, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek mesajında, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı. Bu ucube sistemde Hükümeti eleştirmek ağır suç tabii ki!.. Adaleti yok edenler, memleketi de batırdı. İlk seçimde bu yozlaşmış düzeni değiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

- Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.

- Bu ucube sistemde Hükümeti eleştirmek ağır suç tabii ki!..

- Adaleti yok edenler, memleketi de batırdı. İlk seçimde bu yozlaşmış düzeni değiştireceğiz. — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) November 9, 2022

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker Twitter'dan, "En ufak gerçeğe tahammülleri kalmadı; Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı" paylaşımında bulundu.

En ufak gerçeğe tahammülleri kalmadı;

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı. — Mehmet Göker (@drmehmet_goker) November 9, 2022

NE OLMUŞTU?

Kolivar, 7 Kasım’da konuk olduğu Habertürk TV’deki programda, ekmek fiyatına gelen zamlar ve ekmeğin kaç TL olması gerektiği ile ilgili tartışma sırasında, “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir" demişti. Program sunucusu Afşin Yurdakul'un sözünü açmasını istemesi üzerine ise Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. Türkiye’de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere’de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” diye konuşmuştu.

Bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış; Kolivar, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cihan Kolivar, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan Kolivar, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.