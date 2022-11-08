Cihan Kolivar kimdir? Cihan Kolivar ne dedi?

08 Kasım 2022 Salı, 17:27

Cihan Kolivar gözaltına alındı. Cihan Kolivar katıldığı televiyon programındaki sözleri ile gündem olmuştu.

CİHAN KOLİVAR KİMDİR?

Cihan Kolivar 1976'da Rize'de doğdu. Cihan Kolivar Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanıdır.

CİHAN KOLİVAR HANGİ SUÇLARDAN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habertürk televizyonunda 7 Kasım'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle Cihan Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kolivar, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

CİHAN KOLİVAR NE DEDİ?

HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu canlı yayına bağlanan Kolivar, ruhsatsız işletmeler ve artan maliyetler nedeniyle İstanbul’da ekmeğin zamlanarak 7,5 lira olacağını söyledi.

Yurdakul'un ekmeğin temel gıda maddesi olduğunu belirtmesi üzere Kolivar şöyle konuştu:

"Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor."