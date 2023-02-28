Ekrem Açıkel: Artık işsizim
Eski TGRT Ana Haber Sunucusu Gazeteci Ekrem Açıkel, zorunlu izne çıkarılmasının ardından gelen sorulara, “ TGRT Ana Haber benim için bitti” şeklinde yanıt verdi.
TGRT Ana Haber’i sunduğu dönemlerde hükümete yönelik eleştirel ifadeleriyle dikkat çeken ve ekrandan uzaklaştırılarak zorunlu izne çıkarılan Gazeteci Ekrem Açıkel, TGRT Ana Haber sorularına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem Açıkel, TGRT Ana Haber’in kendisi için bittiğini ifade etti.
Ekrem Açıkel şu ifadeleri kullandı:
“Dostlar ısrarlı sorunuza cevap zamanı. Ekrandan çekilmiş zorunlu izne çıkarılmıştım. Kanalla anlaşarak yolları ayırdık. Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim.”
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- AKP'li Başkan ezan başlayınca röportaja ara verdi
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Ölü ve yaralılar var!
- Kılıçdaroğlu isim vermeden Çakıcı'ya seslendi
- 'Arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik'
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Sahneden bozuk düzene gönderme