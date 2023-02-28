Ekrem Açıkel: Artık işsizim

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 00:17

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 00:17

TGRT Ana Haber’i sunduğu dönemlerde hükümete yönelik eleştirel ifadeleriyle dikkat çeken ve ekrandan uzaklaştırılarak zorunlu izne çıkarılan Gazeteci Ekrem Açıkel, TGRT Ana Haber sorularına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem Açıkel, TGRT Ana Haber’in kendisi için bittiğini ifade etti.

Ekrem Açıkel şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar ısrarlı sorunuza cevap zamanı. Ekrandan çekilmiş zorunlu izne çıkarılmıştım. Kanalla anlaşarak yolları ayırdık. Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim.”