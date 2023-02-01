TGRT'de 'seçim' ayarı mı? Ekrem Açıkel ekrandan çekildi

Seçimlere sayılı yaklaşık 100 gün kala TGRT ekranlarında kritik bir değişim yaşandı. Kanalın ana haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, ekrandan çekildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:23
TGRT'de 'seçim' ayarı mı? Ekrem Açıkel ekrandan çekildi
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İhlas Yayın Holding bünyesindeki TGRT ekranlarında ana haber bültenin sunan Ekrem Açıkel bir süre ekranlardan olamayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Açıkel, durumu şu ifadelerle duyurdu:

“Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım Türkiyem Benden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter’dan yazar çizerim” ifadelerini kullandı.

Açıkel’in ekonomi üzerinden yaptığı eleştirilerin TGRT yönetimini rahatsız ettiği iddia ediliyordu. Açıkel, bir önceki günkü yayınında da EYT düzenlemesine dair eleştirilerini dile getirmişti. 


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