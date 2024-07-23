Ekrem Bulgun son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:32

Güncelleme: 23.07.2024 - 16:32

Evinde geçirdiği kaza sonucu 92 yaşındaki hayatını kaybeden CHP İzmir’de 8 dönem il başkanlığı yapan partinin önemli isimlerinden Ekrem Bulgun için TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve CHP İzmir İl Başkanlığı anma tören düzenledi.

Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene; Bulgun ailesinin yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç ile Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Bırak Kotan, ilçe belediye başkanları CHP önceci dönem milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, meslek odaları temsilciler ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende yapılan konuşmalarda, Buldan’ın siyasi ve mesleki anlamda örnek bir karakter olduğu belirtilirken CHP’li isimler partinin iktidarı için Ekrem Buldan’ın anısına söz verdi.

ASLANOĞLU: KURDUĞU HAYALLERİ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, konuşmasında Ekrem Bulgun’un örnek bir parti neferi olduğunu belirtirken parti ayakta tutmak için büyük emekler verdiğini söyledi. Aslanoğlu, “Bugün İzmir siyasetinin duayeni ve partimizin efsane il başkanını son yolculuğuna uğurlamak için bir aradayız. Aranızda bilenler de vardır belki. Ben de MMO üyesiyim. Ekrem Başkanım gibi bu odadan partim için il başkanlığı yapma onuruna ulaştım. Bugün CHP’nin ülkenin birinci parti olmasından bahsediyorsak, Ekrem abi gibi partiyi dimdik tutanların sayesinde. 1980 öncesinde partiyi ayakta tutabilmek için çalışan abilerimizin sayesinde. Hepimize düşen onunla ilgili şeyler anlatmaktan daha çok yaşamı boyunca bize anlatmaya çalıştıklarını anlamaya çalışmak. Anlamaya çalışmak ve gereğini yerine getirmek. Son 40-45 yılını CHP iktidarı görebilme ümidiyle yaşamıştı. Hepimize düşen borç buna ilişkin bir söz vermek olmalı. Söz veriyoruz. Bugünden sonra, dünden daha çok çalışıp kurduğu hayalleri yerine getirebilmek için daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Tören sonrası Bostanlı Beşikcioğlu Camii'ne getirilen Bulgun cenazesi kılınacak olan namaz sonrası toprağa verilecek.