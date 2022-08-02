Ekrem İmamoğlu: 8 aydır Hazine onayı bekliyoruz

02 Ağustos 2022 Salı, 15:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm tünel kazıları tamamlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında incelemelerde bulundu. Ray döşeme işlemlerinin başlayacağı hattın Göztepe 60. Yıl Parkı’ndaki şantiyesini, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte ziyaret eden İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin tarafından projenin geldiği aşamayla ilgili bilgi aldı. Kazı işlemini gerçekleştiren son TBM’in (tünel açma makinesi) çıkarılışını yerinde izleyen İmamoğlu, gazetecilerin, “Kamuoyunda durdurulduğu iddiaları gündeme gelen hatlarda son durum nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:

“BİZİM DURDURDUĞUMUZ HİÇBİR HAT YOK”

“Bizim durdurduğumuz hiçbir hat yok. Hatların iki tanesi; Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı ve Kirazlı-Halkalı hattının durdurulma sebebi şu: Malum Cumhurbaşkanlığı bir genelge çıkarttı ve yüzde 10 bitirimin altında kalan işlerle ilgili müteahhitler, tek taraflı sözleşmelerini feshedebiliyorlar. Kirazlı-Halkalı ve Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı da bu oranın altında duruyordu, bir tanesi çok az bir limitle. Ve bu haklarını müteahhitler biz istemememize rağmen, kullandılar. Bizim değil, Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararın gereğini yürüttüler. Biz de şimdi ikisiyle ilgili, yeni ihale hazırlığı içerisindeyiz. Hatta bu ayın içinde hızlıca ihaleye çıkıp, iki hatta da yolumuza devam edeceğiz"

“BİZ ALDIĞIMIZDA BU METRO HATTI NEREDEYSE SIFIR DÜZEYİNDEYDİ”

“Göztepe-Ataşehir ve Ümraniye hattımız da bizim en çok önem verdiğimiz, Anadolu yakasında Dudullu- Bostancı hattı gibi, çok önem verdiğimiz hatlardan bir tanesi. Sebebi nedir? Şundan öncelikli olması: Malum ‘Finanskent’in, daha doğrusu ‘Finans Merkezi’nin devlet tarafından yapılması, birçok bankanın oraya taşınacak olması ve bu metro hattının da onun altından geçiyor olması. Yani biz aldığımızda, bu metro hattı neredeyse sıfır düzeyindeydi. Süreci biz başlattık ve hızlı bir biçimde yürüttük. İşte bugün görüyoruz ki, 2 yıldan biraz fazla bir zamanda TBM kazılarını bitirmiş olduk. Bu anlamda etkili bir biçimde devam ediyor. Vardiyalı sisteme arkadaşlar geçtiler. En yoğun şantiyelerimizden bir tanesi. Öz kaynakla desteklediğimiz bir proje durumunda"

“8 AYDIR HAZİNE ONAYI BEKLİYORUZ”

“Üzülerek söylüyorum ki; Finans Merkezi’nin altından geçen eylül, ekim ayında 80 bin kişiye yakın insanın orada çalışacağından bahsedilen bir merkezin ihtiyacını karşılayacak olan bu hattın, yaklaşık 8 aydır Hazine onayı için bakanlıkta imzası bekliyor 75 milyon Euro’luk kredimiz için. Tam 8 aydır. Bunu defalarca söyledik. Sağdan soldan ilettik. Kendileriyle yazıştık. Ama hiçbir cevap alamadık. Lütfen onu da imzalarlarsa bir an önce, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattımız, en azından hızına daha da hız katacak. Bunu bekliyoruz. Önem verdiğimiz hatlardan birisi. Şu an yüzde 50’nin biraz üzerine çıktık burada iki yılda. 2024’ün ilk aylarında da açmayı planlıyoruz. Böyle bir süreci var. Başarılar dileriz ekiplerimize.”

TBM’LER GÖREVLERİNİ TAMAMLADI, SIRA RAYLARIN DÖŞENMESİNDE

İmamoğlu, 2017'den bu yana durmuş bir proje olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının yapım çalışmalarını, 20 Eylül 2019'da yeniden başlatmıştı. Yüzde 4 ilerlemeyle teslim alınan hattın tünel kazım işlemlerini gerçekleştiren toplam 4 TBM, 12 Mart 2020’de başladıkları görevlerini tamamladı. Ray imalatlarına başlanacak hattaki çalışmalar, bu şekilde yüzde 50 oranında tamamlanmış oldu. Çalışmalar, toplam 40’dan fazla noktada, “aç-kapa” ve “delme tünel” yöntemleriyle istasyon, makas ve geceleme hattında 24 saat esasına göre devam ediyor. 13 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşan hat, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçiyor. Hat, Göztepe 60. Yıl Parkı İstasyonu’ndan başlayarak, Kazım Karabekir İstasyonu’nda son buluyor. Metro tamamlandığında, tam otomatik sürücüsüz hizmet verilecek. Saatte tek yönde 44.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak olan M12 hattı; Çarşı istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile, Yeni Sahra istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile, Göztepe istasyonunda da Marmaray ile entegre olacak. Hatta; 60. Yıl Parkı, Göztepe, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarşı, SBÜ Hastanesi ve Kazım Karabekir istasyonları yer alacak.