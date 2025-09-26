Ekrem İmamoğlu, bilirkişi davasında bugün hakim karşısına çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce bilirkişi S.B. hakkında düzenlediği 'turpun büyüğü' isimli basın toplantısı nedeniyle bugün hakim karşısına çıkacak.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’taki açıklamaları nedeniyle “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiaları ile yargılanıyor.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK ÇAĞRISI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İmamoğlu'nun bugün görülecek olan duruşması için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Çelik ve Aslan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Orada olacağız! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "bilirkişi davasında" demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz."

Orada olacağız!



Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "bilirkişi davasında" demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz.



📆26 Eylül Cuma

🕙10.00

📍Silivri Zindanı pic.twitter.com/0M1PBh2vOR — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 25, 2025