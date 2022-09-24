Ekrem İmamoğlu: “Bizi mahkeme ile engellemeye çalışanlar asla başaramayacak”

24 Eylül 2022 Cumartesi, 21:11

İstanbul’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nin son etabı tamamlandı. İBB’nn “150 Günde 150 Proje” kapsamında İstanbul’a kazandırdığı 4,5 km uzunluğundaki, 301 bin 700 metrekarelik alana sahip Kavaklıdere Yaşam Vadisi; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile İstanbulluların katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, insanın kendi evinde kendi koşularıyla olmasının ayrı bir mutluluk olduğunu belirterek İstanbul’da beton vadiler yerine yaşam vadileri döneminin başladığını ve boş alanların yeşil alanlara dönüşesiyle insanların yaşama dair umutlarının güçlendiğini söyledi.

İmamoğlu, “Bir avuç insanın bizi engelleyici bizi kötüleştirmeye ve durdurma çabalarını görüyoruz. Saçma sapan bir dava ile bile bizi. Mahkum etmeye çalışan aklı ediyorlar. Ülkemize hukuka, adalete dönük yazık ediyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü bizi izleyen, yaptığımız işleri içselleştiren İstanbullu hemşerilerim, 16 milyon insanımız var. Hatta bu ülkenin 86 milyon vicdanlı vatandaşları var, başaramayacaklar” dedi.

Yaşam Vadisinin Beylikdüzü’nde yaşamı nasıl değiştirdiğini ilçe sakinlerinin çok iyi bildiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"AKIL MANTIKLA YEŞİLE, DİĞERİYLE BETONA"

Değişimi ve dönüşümü burada yaşamanın İstanbul’a dair hayallerimizi de pekiştirdiğimizi belirtmek isterim. Bu doğal hava koridorları, onun sunduğu oksijen ve sağlıklı yaşam sağlıklı nesiller demek. İşin içine bilimi ve tekniği katarak bu güzel eseri ortaya çıkardık. Size dönüşümü iki yönlü anlatacağım. Akılla, mantıkla nereye; diğeriyle nereye diye. 90’lı yılların ilk yarısında Emlak Konut tarafından Gölet diye bir proje hayata geçirilmişti. O güzel yeşil alana gidip bakıp biz de burada dönüşümü bir an önce gerçekleştirmeliyiz diye gayret gösteriyorduk. İlçe belediye başkanı olduğumda ilk proje oyarak Beylikdüzü Yaşam Vadisini hayata geçirdik. 6 yıldır doğru akıl, teknik akıl, vatandaşını düşünen akıl, 6 yıl gibi bir sürede bu şehre 1,5 milyon metrekareye yakın yeşil alan kazandırdık. Rıfat Ilgaz Caddesi'ni de bitirmek üzereyiz.





Onun da o bölümden Migros'a ve E5 uzayan kolu olacak bizim yaşam vadisinin. Hayal ettiğimiz gibi, 32 yıl sonra, 20 yaşında hayal eden bir genç delikanlı olarak büyük keyfini yaşıyorum. Bu şehrin gençlerine ve çocuklarına diyorum ki güzel şeyler hayal edin. Hayal edin ve çok çalışın. Ahlaklı ve adil olun. Mutlaka kazanırsınız ve o hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Aynen bugün yaşadığımız gibi. Gölet projesinde ise başka hakim akıl devreye girdi. Başakşehir ve o dönemin suskun İBB’si ve bu dönemin Emlak Konut’u iş birliğiyle, o güzelim alan betona döndü. Haliç kıyılarından Silivri'ye, Pendik'ten Ayamamaya, Çekmeköy'den, Baltalimanı'na, Tuzla'dan Ortaköy'e, Kurbağalıdere'den diğer nice projelere kadar İstanbul genelinde 21 yaşam vadisini hayata geçirmenin yoğun çabası içinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, şehrin kaynaklarını bir avuç insanı mutlu edecek saçma sapan işlere değil 16 milyon insanını mutlu edecek projelere ayırdık.

"HUKUKA VE ÜLKEMİZE YAZIK EDİYORLAR"