Ekrem İmamoğlu, CEMR Başkan Yardımcılığı'na yeniden seçildi

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı Malta’da gerçekleştirildi. Göç, iklim krizi, uyum ve yerel demokrasinin gündemde olduğu iki gün süren zirvede, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CEMR Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi. Zirvede Türkiye’yi; TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan temsil etti.

Avrupa'daki en büyük yerel ve bölgesel yönetim organizasyonu olan CEMR’in düzenlediği Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı Avrupa’nın dört bir yanından yerel yönetim temsilcilerini Malta’da bir araya getirdi. Zirvede Türkiye’yi; TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan temsil etti.

İMAMOĞLU YENİDEN CEMR BAŞKAN YARDIMCISI

Malta programının ilk gününde 2026-2028 döneminde görev yapacak CEMR’in Siyasi Komitesi yenilenerek yeni dönem yönetim organları belirlendi. Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Gunn Marit Helgesen, yeniden CEMR Başkanı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeniden CEMR Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeni görev dağılımına göre, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CEMR Yerel Demokrasi Sözcüsü, İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz Demir de CEMR Mali Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçildi.

GÖÇ VE UYUM POLİTİKALARI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULDU

Konuya ilgişkin İBB'den alınan bilgiye göre, zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda, göç ve uyum politikaları, iklim değişikliği, Avrupa Birliği kurumlarıyla ilişkiler ve değişen Avrupa’da yerel yönetimlerin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar başta olmak üzere birçok konu değerlendirildi.

SEÇER VE HELGESEN'DEN "DAYANIŞMA" MESAJI

TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, zirve boyunca birçok üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Seçer, CEMR ve Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Gunn Marit Helgesen ve CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ile bir araya geldi. Helgesen görüşmede, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarını unutmadıklarını belirtti. Yerel demokrasi mücadelesinde Türkiye’nin yanında olduklarını ve bunu her platformda dile getirmeye devam edeceklerini ifade eden Helgesen, dayanışmanın ve iş birliklerinin öneminin arttığını vurguladı. Helgesen ayrıca, “CEMR Başkanı ve Norveç Belediyeler Birliği Başkanı sıfatlarımla, Norveç’te de mücadelenize elimden geldiğince destek olacağım” dedi. Başkan Seçer de iş birliğinin ve dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunun altını çizerek, yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu finansal sorunlar, göç yönetimi ve sosyal eşitsizlikler gibi başlıklarda uluslararası iş birliklerinin hayati önemde olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Zirve kapsamında Seçer, Yunanistan Belediyeler Birliği (KEDE) Başkan Yardımcısı ve CEMR Başkan Yardımcısı Georgios Papanastasiou ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, komşu ülkelerin yerel yönetimlerinin birçok alanda ortak sorunlara sahip olduğu belirtilirken, iki ülke arasında yerel yönetimler düzeyinde iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Zirvede Seçer, CEMR Eşbaşkanı ve Karlsruhe Bölge Yöneticisi Dr. Christoph Schnaudigel ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Görüşmede, göç yönetimi, iklim değişikliğinin etkileri, 6 Şubat depremleri sonrası yerel yönetimlerin artan sorumlulukları ve kent hizmetlerinin uyum kapasitesi gibi konular ele alındı. Seçer, Türkiye–Almanya ilişkilerinde, kardeş şehir protokolleri, eğitim, teknik iş birlikleri ve ticaret alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Gerek sığınmacılar meselesinde gerekse 6 Şubat depremleri sonrasında yerel yönetimlerin üstlendiği olağanüstü çabalara dikkati çeken Dr. Schnaudigel de Türkiye’nin sığınmacı yükünün Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak düzeyde olduğunun altını çizdi. Ayrıca Dr. Schnaudigel, Almanya’da yaşayan Türk kökenli nüfusun, yerel düzeyde projeler için doğal bir köprü niteliği taşıdığını da dile getirdi.

TBB VE VNG ARASINDAKİ UZUN SOLUKLU İŞ BİRLİĞİ

Malta’da düzenlenen CEMR Liderler Zirvesi kapsamında, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ile Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) Genel Sekreter Yardımcısı Pieter Jeroense bir araya geldi. Görüşmede, TBB ve VNG arasındaki uzun soluklu iş birliğine dikkat çekilerek, deprem sonrası sergilenen dayanışma için teşekkür edildi. Özellikle iklim eylem planları ve yerel yönetimlerin kapasite inşası süreçlerinde karşılıklı iş birliği ve deneyim paylaşımının artırılmasının öneminin altı çizildi. Görüşmede ayrıca, TBB-VNG ortaklığıyla yürütülebilecek kent yönetimi projeleri ve uzman eğitimleri ele alınarak, bu kapsamda bir mutabakat zaptı imzalanması da dahil olmak üzere, iş birliğini güçlendirecek adımlar değerlendirildi.

ARSLAN VE GUNNARSSON "YEREL DEMOKRASİYİ" GÖRÜŞTÜ

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan da, CEMR Uluslararası İlişkiler Sözcüsü ve UCLG Başkan Yardımcısı Carola Gunnarsson ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, TBB’nin CEMR bünyesindeki köklü varlığı ve yeni dönem yönetim ve sözcülük organlarındaki temsili ele alındı. Ayrıca, özellikle yerel demokrasi sözcülüğü kapsamında ortak çabaların artırılması, TBB’nin önümüzdeki süreçte daha aktif roller üstlenme iradesi ve Türkiye-İsveç yerel yönetimleri arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi konuları da değerlendirildi. Arslan, Gunnarsson’un cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, UCLG nezdinde de ortak savunuculuk faaliyetlerinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, kadın belediye başkanları ve meclis üyelerinin uluslararası ağlarda daha aktif ve görünür kılınması için gösterilen çabalar da dile getirildi.

AVRUPA BELEDİYELER VE BÖLGELER KONSEYİ (CEMR) HAKKINDA

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa bölge teşkilatını oluşturan, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip Avrupa topluluğudur. 1951 yılında bir grup Avrupalı belediye başkanı tarafından kurulan CEMR, günümüzde, 27’si AB üyesi ülke olmak üzere 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla, 150 bin belediye ve bölgesel yönetimi temsil etmektedir. CEMR, sürdürülebilir yerel kalkınma, çevre, ulaşım, uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklar, yerelde kadın erkek eşitliği, yönetişim, sosyal dayanışma gibi alanlarda oluşturulan komiteler ve çalışma grupları aracılığı ile yerel ve bölgesel yönetimlerin hak ve çıkarlarını gözeterek AB yasama sürecinde etkin bir lobi faaliyeti yürütmektedir ve üyelerinin siyasi konumunun etkisini artırmaktadır.

CEMR SİYASİ KOMİTE

CEMR, Avrupa'da yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcisidir ve siyasi bir organizasyondur. Yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan CEMR’in ana karar alma organı Siyasi Komite'dir.