Ekrem İmamoğlu da aralarında... İBB davasında 105 kişinin tutukluluğunun devamına yönelik karara yapılan 'itiraz' reddedildi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişinin tutukluluğunun devamına yönelik İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itirazı reddetti.

"HİÇBİR HUKUKÇUNUN BU KARARI İÇİNE SİNDİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İBB davasında da bazı isimlerin avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB Davası'nda aralarında Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ramazan Gülten ve Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu '105 tutuklu' sanık yargılanıyor. İddianamenin kabulünden bu yana bir kişi dahi tahliye edilmedi. Geçtiğimiz haftalarda davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yapmış ve tüm tutukluların 'tutukluluk hallerinin devamına' karar vermişti.

Bu karara itirazımızı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin reddettiğini az önce gelen tebligatla öğrendik. 105 tutuklu için Mahkemenin genel gerekçesi 'üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti mevcut delillerin durumu, sanıkların henüz savunmalarının alınmamış olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğun devamı kararının dosya kapsamı ile mütenasip, hukuka kanuna uygun olduğu anlaşılmakla yerinde görülmeyen itirazların ayrı ayrı reddine' cümlesinden ibaret. Hiçbir hukukçunun genel ve kalıp gerekçelerle verilen bu kararı içine sindirebileceğini düşünmüyorum. Cezaevindeki insanlar sayılardan ibaret görülemez. Bu karar karşısında herkesin bir vicdan muhasebesine girmesi gerekiyor."