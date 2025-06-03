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Ekrem İmamoğlu, doğum gününde videolu mesaj paylaştı: Nazım Hikmet'in şiiriyle seslendi

Ekrem İmamoğlu, doğum gününde videolu mesaj paylaştı: Nazım Hikmet'in şiiriyle seslendi

3.06.2025 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu, doğum gününde videolu mesaj paylaştı: Nazım Hikmet'in şiiriyle seslendi

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün doğum gününde, Nazım Hikmet’in “Karıma Mektup” şiirini okuduğunu anları paylaştı. Bugün aynı zamanda Nazım Hikmet'in de doğum günü.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, doğum gününde Nazım Hikmet’in “Karıma Mektup” şiirini okuduğunu anları paylaştı.

Sosyal medya hesabı X’e getirilen kısıtlama nedeniyle CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı hesaptan mesajları paylaşılan İmamoğlu, videosuna, “Silivri Cezaevi’nden memleket şairi Nazım Hikmet’e saygı ve özlemle…” notunu düştü.

Şiirin sözleri şöyle:

Bir tanem!

Son mektubunda:

'Başım sızlıyor yüreğim sersem! ' diyorsun.

'Seni asarlarsa seni kaybedersem;

diyorsun;

'yaşayamam! '

Yaşarsın karıcığım,

kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda; yaşarsın kalbimin

kızıl saçlı bacısı

en fazla bir yıl sürer

yirminci asırlarda

ölüm acısı.

Ölüm

bir ipte sallanan bir ölü.

Bu ölüme bir türlü

razı olmuyor gönlüm.

Fakat

emin ol ki sevgilim;

zavallı bir çingenenin

kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli

geçirecekse eğer

ipi boğazıma,

mavi gözlerimde korkuyu görmek için

boşuna bakacaklar

Nazıma!

Ben,

alaca karanlığında son sabahımın

dostlarımı ve seni göreceğim,

ve yalnız

yarı kalmış bir şarkının acısını

toprağa götüreceğim...

Karım benim!

İyi yürekli

altın renkli,

gözleri baldan tatlı arım benim:

ne diye yazdım sana

istendiğini idamımın,

daha dava ilk adımında

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar

kellesini adamın.

Haydi bunlara boş ver.

Bunlar uzak bir ihtimal.

Paran varsa eğer

bana fanila bir don al,

tuttu bacağımın siyatik ağrısı,

Ve unutma ki

daima iyi şeyler düşünmeli

bir mahpusun karısı.



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