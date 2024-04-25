İmamoğlu davasında karar çıkmadı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:20

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:04

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleyle ilgili İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı rapor, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede ise İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde söz konusu davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. İmamoğlu ile birlikte aynı dosya kapsamında Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül, Türkan Demirel Dişisağlam'ın da yargılandığı davanın duruşması 31 Mayıs tarihine erelendi.