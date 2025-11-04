Ekrem İmamoğlu, gazetemize gönderdiği mektubu paylaştı: 'Siyasilerin ve bürokratların mal varlıkları araştırılsın' çağrısı

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetemize yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden gazetemize mektup gönderdi.

İstanbulluların verilerinin kimseye verilmediğini, her şeyin mezvuata uygun kullanıldığını belirten İmamoğlu, “Bu verileri hangi mahalleye kreş açılacak, süt dağıtılacak, sosyal hizmet götürülecek diye değerlendirmenin adını casusluk yapmaya çalışıyorlar. Bu millete hizmetin adı casusluk değildir” tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanının kimlik numarası dahil devlet verilerinin sızdırıldığına işaret eden İmamoğlu, “Kumpası o kadar kabiliyetsizce yapıyorlar ki hiç düşünmüyor bu işler nerelere gider diye. Kendi içlerinden isimler kuyularını kazıyor” değerlendirmesini yaptı.

Savcılığın “yüzyılın en büyük yolsuzluk davası” diyerek başlattığı operasyonun iddianamesinin halen yazılamadığını vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar yalanlarına ikna edemedikleri milletimizi, bu iftiralarla hiç ikna edemezler. Bu suçlamaların hiçbirisi bana yapışmaz. 35 yıllık bütün mal varlığımın hesabını vermeye hazırım. Alnım ak, başım dik. Milletin hakkı, devletin güvenliği için bu temizliği yapabilecek iradeleri varsa Meclis’ten bir günde yasayı geçirelim ve siyaseti hep birlikte temizleyelim. Kursun Meclis komisyonu hepimiz milletin huzurunda hesap verelim. Talimatı versinler, MASAK ve BDDK bütün siyasetçi ve bürokratların üçüncü derece akrabalarına kadar mal varlıklarını araştırsın. Röntgeni çekelim, artık bu siyaseti iyileştirelim. Yaptım oldu, zihniyetiyle bu zulmü işleyenlere sesleniyorum: Yaptınız ama bu sefer olmayacak! Tarih sizi Kenan Evren ile aynı sayfaya yazacak.”