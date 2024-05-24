Özgür Özel sokak hayvanları hakkında konuştu: 'Çare uyutma değil'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 20:33

Güncelleme: 24.05.2024 - 20:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TV100 kanalında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel kendisine sorulan 'sokak hayvanları' konusu ile ilgili soruya çözümün 'uyutma' olmadığını belirtti.

AKP, Hayvan Hakları Kanunu'nda yapılacak değişikle sahipsiz sokak hayvanlarının 'uyutulması' konusunu gündemine almıştı. Bu konuya yurttaşlardan sert tepki gelmişti.

"SINIFSAL SORUN HALİNE DÖNÜŞÜYOR"

Gündemde olan sokak hayvanları konusu hakkında kendisine sorulan soruyu yanıtlayan Özgür Özel, Türkiye'de bir sokak hayvanları sorunu olduğunu ifade ederek, "Ne zamandan beri var? Çoktandır var ama COVID'den sonra ciddi şekilde var. Çünkü o sırada ürediler ve kısırlaştırmada yeterli çaba gösterilmediği anlaşılıyor. Gelinen noktada sabahları okula, servise, camiye gidene bir tehdit haline geldi. Bu bir sınıfsal sorun haline dönüşüyor. Arabası olmayan toplu taşıma kullanana veya korunaklı sitede oturmayana sorun, diğeri açısından değil gibi. Bu çok tehlikeli bir durum. Öncelikle sorunu görmek lazım" dedi.

"ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA NETİM"

Sorunun çözümleri hakkında da konuşan Özel, "Ben çözümü konusunda netim. Biz 2020 yılında mecliste bu konuda komisyon kurduk. 4 partiden milletvekilleri katıldı. Mutabakatla ve hepimizin övündüğü şekilde Hayvan Hakları'nın Korunması Komisyonu raporu yayımlandı ve genel kurulda görüşüldü. Bu rapora baktığımızda 101. sayfasında Hayvan Hakları Fonu kurulacak yazıyor. Bu fonla etkin bir kısırlaştırma seferberliği ve yeterince barınak yapılacak.

Buna bütün partiler 'Evet' demiş, bunu 4 yıldır yapsaydık zaten bu durumda olmayacaktık. Çünkü biz yasamayız bu önerileri yapıyoruz ama yürütmenin bu konuda harekete geçmesi lazım. Bu fonu kurması lazım. Burada uyutma diye bir şey yok.

Uyutma şöyle var. Tedavi edilemeyen hastalarda var, hayvanın dindirilmeyen acılarına son verme ya da kuduz gibi vakalarda var. Bunların dışında uyutma yok. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum şu: 'Ekonomik sorun var. Bunlara ayıracak paramız yok, kamu tasarruf edecek. Biz bu hayvanları öldüreceğiz.'

Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bağış ayağını güçlendirmeye de hazırız."

"ÇARE UYUTMA DEĞİL"

Özgür Özel çarenin AKP'nin konuştuğu gibi 'uyutma' olmadığını ifade ederek şu sözleri söyledi:

"Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının söyledikleri de doğru, bu konuda rahatsızlık duyanlar da haklı. Yaşamayan bilmiyor. Evden çıkıyor küçük çocuk, servise gidecek 15 tane köpek gelip saldırıyor, bu olmaz. Buna engel olmak lazım ama çare itlaf değil, uyutma değil. Bunu siyasete alet etmemek lazım. Partiler oturacağız ve anlaşacağız ama itlaf, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Uzlaşma insancıl bir şeydir, böyle barbarca bir şeye gidemeyiz.

Böyle bir sorun yok diyemeyiz, böyle bir sorun var. Özellikle yoksullar, çocuklar ve yaşlılar için çok ciddi bir güvenlik tehdidi."