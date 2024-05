İmamoğlu’ndan ‘300 yeni otobüs' tepkisi: İstanbullu, kendisini cezalandıranların biletini kesti

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:53

Güncelleme: 24.05.2024 - 16:54

İETT Sultangazi Garajı’nın açılışını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki görev süreleri döneminde 252 metrobüs ve 293 yeni otobüsü, zor ekonomik şartlar altında İstanbul’a kazandırdıklarını hatırlattı. İmamoğlu, “Biliyorsunuz; daha göreve gelir gelmez, bir 300 otobüsü daha farklı imkanlarla ya da daha uzun vadeli ödeme planlarıyla filomuza katma arzumuz olmuştu. Bugün itibariyle, 2021 yılında başvurduğumuz ve hala cevabı bile yazılmayan; ki o da olsa farklı fırsatlarla, uzun vadeli kredi imkanlarıyla, 300 otobüs daha alma imkanımız olabilirdi. Ama üzülerek ifade edeyim ki, dönem dönem bu tür engellemeleri, kendilerine siyasi manevra ya da siyasi bir hamle olarak gören yöneticilere diyorum ki; bundan vazgeçin. Halkımız, bu konuda cezalandıranı değil, cezalandırılanın farkında olduğunu gösterdi. Esasen bu imzanın atılmayarak, 300 yeni otobüsün alınmaması konusunda İstanbul halkının cezalandırıldığını görerek, sandıkta bileti kesti” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli Garajı’ndan sonra en büyük hizmet alanı olacak İETT Sultangazi Garajı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Ulaşımın İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden İmamoğlu, ''Bu sorunu, doğru ve akılcı, aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla çözüme kavuşturabiliriz. Geçtiğimiz 5 yılda bu konuda çok kıymetli adımlar attık. Ama İstanbul'un bu konuda atılacak çok adımı olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan hizmetlerimize, projelerimize ve temel atma törenlerimizle birlikte, açılış törenlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız bütün bu olumlu adımlar gün geçtikçe, zaman ilerledikçe çok daha etkin bir biçimde hayatımıza pozitif şekilde yansıyacak” diye konuştu.

''İETT, GÜNDE TAM 5 MİLYON KİŞİYİ TAŞIYOR''

''2019-2023 yılları arasında ulaşım noktasında, yoğunluk ve trafikle ilgili endekslerde çok önemli bir seviyeye yükselmesi yaşadığımızı, uluslararası ölçüm kriter ve kurumlarının yaptığı ölçümlerde, ulaşım yoğunluğunda, ne yazık ki en ön sıralardayken, şimdi bu yoğunluğu ciddi anlamda hafifletmiş ve ciddi yol almış durumdayız, 34. sıraya kadar gerilemiş durumdayız” bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu iyi bir şey. Tabii bu ivme devam etmeli. İyileşme, hızlanarak devam etmeli. Özellikle bu aktörlerimizin, yani ulaşıma katkı sunan aktörlerimizin başında da 153 yıllık İETT gelmekte. Şehrimizin her noktasında, sadece İETT, günde tam 5 milyon kişiyi taşıyor. 5 milyon insanımıza yolculuğunda, seyahatinde hizmet veriyor. Yani İETT'nin otobüsleri, günde 1 milyon 255 bin kilometre yol kat ederken, dünyanın etrafında da tam 32 kez tur atıyor. Tabii İETT'nin işletme büyüklüğü kadar, yeni yatırımları da çok önemli. Bu anlamda 252 tane metrobüs, 293 tane de otobüsü, bu zor dönemde birçok sıkıntıların yaşandığı 5 yıllık süreçte filomuza kattık. Biliyorsunuz; daha göreve gelir gelmez, bir 300 otobüsü daha farklı imkanlarla ya da daha uzun vadeli ödeme planlarıyla filomuza katma arzumuz olmuştu. Düşünün ki; o imkanların bile engellendiği ve 300 otobüsün, bugün itibariyle, 2021 yılında başvurduğumuz ve hala cevabı bile yazılmayan; ki o da olsa farklı fırsatlarla, uzun vadeli kredi imkanlarıyla, 300 otobüs daha alma imkanımız olabilirdi. Ama üzülerek ifade edeyim ki, dönem dönem bu tür engellemeleri, kendilerine siyasi manevra ya da siyasi bir hamle olarak gören yöneticilere diyorum ki; bundan vazgeçin. Halkımız, bu konuda cezalandıranı değil, cezalandırılanın farkında olduğunu gösterdi. Esasen bu imzanın atılmayarak, 300 yeni otobüsün alınmaması konusunda İstanbul halkının cezalandırıldığını görerek, sandıkta bileti kesti."

“SİYASET HİZMET YARIŞIDIR''

Siyasetin hizmet yarışı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ''Siyaset, iş yapana engel olma alanı asla değildir. Bu yönüyle ama bu 300 otobüs ama diğer ulaşımla ilgili atmak istediğimiz her adımda, engel değil, bir işin önünü açmak hem kamu yöneticiliği sorumluluğudur hem de siyasi etik açısından da gereklidir. Bu anlamda umarım, özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında bu huylarından vazgeçenler olur” dedi.

Kendi yönetim dönemlerinde İETT’nin birçok yeni ve önemli işlere imza attığına işaret eden İmamoğlu, ''Tüm özel halk otobüslerinin -ki o otobüslerin sivil toplum kuruluşları, yöneticileri, kooperatifleri, şirketlerinin yöneticileri de burada; onlara da bu hizmet yolculuğunda teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz- hepsini İETT bünyesine alarak, bir hizmet standardı üretme konusunda büyük ve yoğun bir çaba gösterdik. Bugün artık halk otobüslerinin içerisinde, özellikle performanslarına dönük, biletle ilgili ya da hatla ilgili, yolcu sayısı değil de performanslarına dönük kilometre üzerinden ölçümle haklarını elde etmesi gibi, İstanbul'a ve İstanbulluya yakışır bir yöntemi hayata geçirdik'' diye konuştu.

''BUNLARIN HEPSİ DEVRİM GİBİ İŞLER''

Bunların hepsi devrim gibi işler” işler diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

''İETT bünyesinde, ilk kez kadın şoförler görev alıyorlar ve çok da başarılı işlerini yerine getiriyorlar. Bugün 155 kadına ulaştı İETT'de görev yapan otobüs şoförlerimiz. İETT genelinde kadın çalışan sayısı ise, yüzde 85 arttı. Kadın yönetici sayısı ise 3 kat arttı. İstanbul'da kapalı durak oranını, yüzde 35’ten yüzde 48’e çıkarttık. Yeni imalatlarımız devam ediyor. İlk kez, 39 ilçenin tamamında hizmet vermeye başladık. Bugün İstanbul'un tamamında, maksimum her 500 metrede İETT durağı olan bir kurumuz. Geçmişte ne yazık ki milyonlarca euroya satın alınan ve çürümeye terk edilen metrobüs alımlarının yerine, İETT bugün her adımda, her alanda titiz, teknolojik gelişmeleri takip eden, en doğru adımın atılmasına gayret eden bir anlayışla yolculuğuna devam ediyor."

''2 MİLYAR LİRA ÜZERİNDE DESTEKLER HALE GELMİŞ DURUMDAYIZ''

Toplu taşımacılığın, kurumsal ve bütçesel fedakarlıklar içerisinde devam ettirildiğinin altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Artan maliyetler, özellikle yolcu birim gelirinin, yani bilet fiyatlarının geçmişte ulaşım maliyetlerinin neredeyse yüzde 65’ini karşıladığı dönemlerden, bugün artık yüzde 30’lara kadar gerilemiş seviyededir. Ve biz artık kurum olarak, İBB olarak, ulaşımı ayda 2 milyar lira üzerinde destekler hale gelmiş durumdayız. Burada tabii çok artan maliyetler, vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı ve özellikle hayat pahalılığı noktasında, kurum olarak bizlerin bu yükü vatandaşların sırtına bindirmemek, maksimum düzeyde, özellikle fiyatları aşağıda tutma gayretiyle toplu taşımada, özellikle otobüs taşımacılığında büyük bir sübvansiyonu karşılar hale geldik. Buna özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış, yedek parça ve diğer hizmetlerin çok yüksek artışlara ulaşması en büyük etken. Bakınız; birçok yerde söyledik: Araç alımında bir kısım vergilerden muaf olunması… Toplu taşıma, büyük şehirlerde çok büyük bir hizmettir. O bakımdan bazı vergilerden muaf olması, bazı noktalarda KDV'den ÖTV'ye muaf olması… Örneğin; akaryakıtta KDV'den muaf olmasının, İstanbul gibi büyük kentlerde gerçekten toplumsal yaşam açısından, hele hele bugünkü ekonomik kriz ortamında çok değerli bir adım olacağını, merkezi idareye defalarca dile getirdik. Ama bu noktada bir geri dönüş alamadık."

''GÜLER YÜZ EKSİK OLMASIN''

“Bugün aslında ekonominin, insanlarımızın sırtına yüklediği o büyük yükün büyük bir bölümünü, yerel yönetimler üzerinden bizler üstleniyoruz ki, bu ekonomik sıkıntı, yüksek enflasyon, artan maliyetler, geçim sıkıntısı daha fazla vatandaşımızı üzmesin diye” ifadelerini kullanan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda biz, bütün bunlara rağmen, işte bu yatırımları, yeni otobüs alımlarını yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Göreceksiniz; önümüzdeki dönemde de İstanbul'da hem otobüs taşımacılığı noktasında hem metroların yeni imalatlarıyla ve aynı zamanda diğer ulaşım faaliyetlerimizle iyileştirilen bir süreci ve dönemi, bütün İstanbul'a yaşatmaya devam edeceğiz. Bütün İETT şoförlerimize, özellikle kaptanlarımıza, özellikle hem İETT hem halk otobüsü hizmeti veren şirketlerimizin şoförlerine, kaptanlarına bir tavsiyede bulunacağım. Diyeceğim ki; Allah güler yüzünüzü eksik etmesin. Vatandaşlarımıza kazasız, sıkıntısız, problemsiz bir meslek yaşamı diliyorum. Çünkü onlara, burada gördüğümüz o güzel hanımefendiler, anneler, kardeşler, güzel çocuklarımız, gençlerimiz, herkes emanet. Bu bağlamda bir nevi aileleri bazen dakikalarca, saatlerce yuvasına dönüşen o otobüslerde, onları teminat altında tutan bizim otobüslerimizin şoförleri. Mesleklerinin zor olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda asil bir meslektir. Böyle bir kentte, bir günde 5 milyon insana ev sahipliği yapmak… O bakımdan güler yüzünüz eksik olmayacak. Elbette otobüs kullanıyorsunuz, sağa-sola dönüp selam veremezsin. Ama hafif bir tebessümle, benim adıma müşterilerinizi, yani yolcularınızı karşılayın. Onlara güzel seyahatler sunun.''

“7,5 MİLYON LİRAYA YAKIN YAKIT TASARRUFU HEDEFLENİYOR''

İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in konuşmasında verdiği bilgilere göre; yaklaşık 64 dönüm alana sahip Sultangazi Garajı, 400 otobüsün park etmesine olanak sağlıyor. Yaklaşık 180 milyon liraya mal olan garajda; 4 bin 590 metrekare kapalı alanda; 8 otobüsün aynı anda bakım – onarım hizmeti alabilmesini sağlayan servis alanı, kaporta birimi, boya ünitesi, 3 otobüsün aynı anda yıkanmasını sağlayan yıkama ünitesi ve akaryakıt istasyonu gibi, otobüslerin bakım-onarımları için bir dizi birim yer alıyor.

Sultangazi Garajı’nda kurulan geri dönüşüm sistemi sayesinde, araç yıkamalarında kullanılan suyun yaklaşık yüzde 85’inin de geri dönüşümü sağlanacak. Araç ve sefer planlamasında oluşturacağı esneklik ve parklanma alanı sayesinde, bir yılda, otobüslerin garaja gidip gelmesinden kaynaklı olarak da 7,5 milyon liraya yakın yakıt tasarrufu hedefleniyor. Yapımına 2023 yılı Mart ayında başlanan Sultangazi Garajı, 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Sultangazi Garajı, İETT’nin 18. ve İkiltelli Garajı’ndan sonra en büyük garajı olarak hizmet verecek.