İmamoğlu tarih verdi: 'Taksi sorunu için tarafları toplantıya çağıracağım'
İstanbul'daki 'taksi sorunu' kamuoyunun gündeminde devam ediyor. Son olarak İBB Başkanı İmamoğlu, taksi sorununun çözümü için tarih vererek "Bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un taksi sorununun çözümü için takvim açıkladı.
Ertuğrul Özkök t24'teki yazısında İstanbul taksi sorununu yazdı.
EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLDİ?
Bir crusie şirketinin anketine yer veren Özkök, şunları yazdı:
"İstanbul'dan ayrıldıktan sonra yolculara soruluyor. 'İstanbul'a tekrar gelmek ister misiniz?' Çoğu insan 'evet' cevabı veriyor. Bu güzel ama bir sonuç daha var ki o çok düşündürücü. 'Bir daha İstanbul'a asla gelmem diyen her 10 kişiden 7'si neden olarak taksileri gösteriyor. En büyük şikayet de taksilerin pisliği, yolcuya muamele ve özellikle de keyfi biçimde uygulanan fiyatlar. Hadi biz daha açık şekilde adını koyalım. Turiste atılan kazık."
İMAMOĞLU TARİH VERDİ
İstanbul Oyunları imza töreni için Roma'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na taksi konusunu sorduğunu söyleyen Özkök, İmamoğlu'nun yanıtını aktardı:
"Arkadaşlar bu konuda çalışıyor. Muhtemelen haziran ayı başında ilgili bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak."
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