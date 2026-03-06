Ekrem İmamoğlu: Hukuksuzluğun hükmü sona erecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mektup, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda, İl başkanı Çağatay Güç tarafından okundu. Aile Dayanışma Ağı’nın 26’ncı haftasında paylaşılan mektupta, tutukluluk süreci “siyasi operasyon” olarak nitelendirilirken, “Hukuksuzluğun hükmü sona erecek” mesajı verildi.

Saraçhane’de her cuma bir araya gelen Aile Dayanışma Ağı’nın 26’ncı haftasında, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Aile Dayanışma Ağı çatısı altında haksız ve hukuksuz bir sürece maruz kaldıklarını belirten ailelerin 26 haftadır Saraçhane’de buluştuğunu söyleyerek, bir yıldır evlerde acı ve gözlerde hasret olduğunu dile getirdi. Güç, “19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri ve çocukları adaletsizliğe son vermek için seslerini yükseltiyor” dedi.

Yaşanan sürece yalnızca Saraçhane’den değil Türkiye’nin dört bir yanından tepki geldiğini ifade eden Güç, “Bu hukuksuzluk son bulsun” çağrısının 81 ilden yükseldiğini söyledi.

“BU BİR ADALET VE HÜRRİYET MESELESİDİR”

Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okuyan Güç, İmamoğlu’nun mesajında yaşanan süreci “siyasi operasyon” olarak nitelendirdiğini aktardı.

İmamoğlu mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Bizlere karşı eşi benzeri görülmemiş zalimlikte bir siyasi operasyon yürütülmesinin bir yılı doluyor. Bu bir yılda vicdanını kaybetmiş kötü bir aklın ürünü olan iftiralarla dolu soruşturmaların, haksız davaların ardı arkası kesilmedi.”

“TANJU ÖZCAN BOLU’NUN GURURUDUR”

İmamoğlu’nun mektubunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanmasına da değindiğini belirten Güç, İmamoğlu’nun şu sözlerini aktardı:

“Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin milletin dertlerine derman olan icraatlarını içine sindiremeyen bir avuç insanın ne söylediğinin hiçbir önemi yoktur. Tanju Özcan Bolu’nun gururudur.”

“DAVALAR BİR MÜSAMERE GİBİ SERGİLENİYOR”

İmamoğlu mektubunda davalara ilişkin eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki günlerde dava dedikleri, mahkeme dedikleri yazanı, yöneteni belli bir müsamere sergileyecekler. Benim yol arkadaşlarımın her biri ülkesini seven, millete hizmet aşkıyla dolu yurtseverlerdir.”

“HUKUKSUZLUĞUN HÜKMÜ SONA ERECEK”

Mektubun sonunda mücadele mesajı veren İmamoğlu’nun şu sözleri paylaşıldı:

“Aramıza duvarlar örenler yılacağımızı sanıyor olabilirler. Yanılıyorlar. Gösterdiğiniz dirayet 12 metrekarelik hücremde bana yaşama sevinci veriyor. Hukuksuzluğun hükmü elbette sona erecek. İnandık ve başaracağız. Her şey çok güzel olacak.”