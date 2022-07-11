Ekrem İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlara ilişkin açıklamada bulundu
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak"
Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 11, 2022
İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak.
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