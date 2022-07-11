Ekrem İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:43
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlara ilişkin açıklamada bulundu

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak"


Ekrem İmamoğlu İstanbul Vakfı bağış
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