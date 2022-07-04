Ekrem İmamoğlu duyurdu: 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımına 18 Ağustos 2021’de başladığı Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu inşaatını tamamladı. Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar’da yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaş ile transit geçiş yapan sürücülere hizmet verecek hat için gerçekleştirilen açılış törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.