Ekrem İmamoğlu duyurdu: 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ağustos 2021’de başladıkları Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolunu açtı. Açılışta konuşma yapan İmamoğlu, "Biz çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz, kesintiye uğratmadık ama 6 aydır Hazine'den onay beklediğimiz bir proje var. Kesintiye uğratmadık ama 6 ay niye beklesin?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımına 18 Ağustos 2021’de başladığı Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu inşaatını tamamladı. Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar’da yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaş ile transit geçiş yapan sürücülere hizmet verecek hat için gerçekleştirilen açılış törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

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