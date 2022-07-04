Ekrem İmamoğlu duyurdu: 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ağustos 2021’de başladıkları Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolunu açtı. Açılışta konuşma yapan İmamoğlu, "Biz çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz, kesintiye uğratmadık ama 6 aydır Hazine'den onay beklediğimiz bir proje var. Kesintiye uğratmadık ama 6 ay niye beklesin?" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımına 18 Ağustos 2021’de başladığı Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu inşaatını tamamladı. Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar’da yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaş ile transit geçiş yapan sürücülere hizmet verecek hat için gerçekleştirilen açılış törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.
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