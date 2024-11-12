Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya gelecek: Gündem 'kayyum'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararlarıyla ilgili bugün saat 16.30'da İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 16.30'da İstanbul Valisi Davut Gül ile bir toplantı yapacak.
Halk TV'den Remziye Demirkol'un aktardığına göre; görüşmenin ana gündemi, son dönemde tartışma yaratan kayyum olacak.
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüşme planlamış ancak bu görüşme, savcının randevuyu önce ertelemesi, ardından iptal etmesi nedeniyle gerçekleşmemişti.
İmamoğlu, kayyum kararlarının demokratik sürece zarar verdiğini belirterek, Vali Gül ile yapacağı görüşmede bu kaygılarını dile getireceğini ifade etti.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!
- Ata’nın evinde düş kırıklığı