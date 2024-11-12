Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya gelecek: Gündem 'kayyum'

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:39

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 16.30'da İstanbul Valisi Davut Gül ile bir toplantı yapacak.

Halk TV'den Remziye Demirkol'un aktardığına göre; görüşmenin ana gündemi, son dönemde tartışma yaratan kayyum olacak.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüşme planlamış ancak bu görüşme, savcının randevuyu önce ertelemesi, ardından iptal etmesi nedeniyle gerçekleşmemişti.

İmamoğlu, kayyum kararlarının demokratik sürece zarar verdiğini belirterek, Vali Gül ile yapacağı görüşmede bu kaygılarını dile getireceğini ifade etti.