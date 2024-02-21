Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’a neden teşekkür etti?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılığı bir toplantıda “CHP yönetimi sözlerinin yüzde 87’sini tuttu” diyen ardından da sözlerini düzeltmeye çalışan AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’a teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 21:19
Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’a neden teşekkür etti?
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adil İstanbul" proje tanıtımında açıklamalarda bulundu.

AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum’un katıldığı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) programında yaptığı konuşmada “CHP yönetimi sözlerinin yüzde 87’sini tuttu” ifadesini hatırlatan İmamoğlu, Kurum’a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

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“Benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde ‘yüzde 87 projeleri başardı’ dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim, ‘arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız. Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü.’ Sonra arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün vallahi onun dediği doğru çıktı.

Yüzde 87’imiş meğerse. Yüzde 87 başarmışız. Allah razı olsun bize yardımcı oldular. Yüzde 87 ile projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bir deprem anında İstanbul’un 11 şehre birden nasıl koştuğunu anlattığı için yeni kendisine teşekkür ederim.”

“CUMHURİYETÇİLİĞİ, HALKÇILIĞI KOPYALAYAMAZSINIZ”

AKP’nin CHP’nin vaatlerini açıkladığını savunan İmamoğlu söyle devam etti:

“Bizlerin projelerini anlatmaya devam etsin. Yeni projelerimizi de ballandıra ballandıra anlatabilirler, sahiplenebilirler. Çünkü hepsi doğru projeler. Öyle 650 bin konut gibi uydurma işler değil. Vaatlerimizi kopyalama konusunda serbestsiniz ama içinizdeki eşitlik, adalet, samimiyet, çalışkanlık ve sadece milletine hesap verebilirlik duygusunu asla kopyalayamazsınız. O bizde var. İnsana ve vatanına olan sevgimizi kopyalayamazsınız. İhmal ve ihanetle kirlenmiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi, o sizin yarattığınız özellikle kirlenmiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi kopyalayıp sizin kirli sahanıza çekemezsiniz. Cumhuriyetçiliği, halkçılığı kopyalayamazsınız.

Çaba göstermeniz lazım. Öğretiriz o ayrı. Bir avuç insana bile öğretiriz. ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ diyen Atatürk'e ve onun ideallerine olan bağlılığımızı asla kopyalayamazsınız. Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz’ diye hesap sormaya kalkanlara cevabım hiç değişmedi. Defalarca söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Vallahi de billahi de doya doya milletin hakkı olan halkın parasını halka dağıtıyorum, dağıtmaya da devam edeceğim.”


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