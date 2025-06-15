Ekrem İmamoğlu'ndan Bayburt mitingi üzerine 'teşekkür' mesajı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin dün Bayburt'ta düzenlediği mitingin ardından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını X hesabından paylaştı.

İmamoğlu, o mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli Gökan Zeybek başkanım

"Çok başarılı Bayburt buluşmasından dolayı size, Bayburt il başkanımıza ve emeği geçen Bayburt'un yiğit insanlarına hanımefendi ve beyfendilere yürekten teşekkür ediyorum. Bu atmosfer milletimizin 7'den 77'ye kadınıyla, çocuğuyla genci ile ne denli demokrasi, adalet ve özgürlüğe hassas bir toplum olduğunun göstergesidir. Selam ve saygılarımla. Teşekkürler Bayburtlu hemşehrilerim.

Ekrem İmamoğlu

Silivri"

Gökan Zeybek ise mesajını paylaştığı İmamoğlu'na şu ifadelerle seslendi:

"Ekrem Başkanım,

Bayburt buluşmamıza dair kaleme aldığınız nazik ve samimi mesajınız için en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Silivri zindanına sığmayan güçlü duruşunuz, bu memleketin yüz akı, yürek ferahlığı oldu.

Siz ve tutuklu yol arkadaşlarımız, halkın vicdanında yer etmiş haklı bir direnişin simgesisiniz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde kurulan gönül köprüleri, bir kez daha gösterdi ki durduğumuz yer, halkın tam kalbidir.

Mansur Yavaş Başkanımızın katılımı da büyük bir umut kaynağı oldu.

Sevgili Bayburtlu hemşehrilerime de yürekten teşekkür ediyorum. İrfanınızla bizlere güç verdiniz.

Haklı olan, sonunda mutlaka kazanır. Hep birlikte yazıyoruz bu onurlu hikayeyi"



