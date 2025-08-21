Ekrem İmamoğlu'ndan CHP milletvekillerine mektup!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekillerinin TBMM'de bulunan makamlarına mektup ve "İBB Kumpas Davası" başlıklı kitapçık gönderdi.

Milletvekillerine ithafen yazılan mektupta, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin çalışmalarına katkı isteyen İmamoğlu, birliktelik vurgusunda bulundu.

"SİZE KALPTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

İmamoğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Omuz omuza verdiğimiz mücadelemizin en güçlü neferleri sizlersiniz. Ülkemiz için böylesine zor zamanlarda elimi bırakmadığınız, umudu diri tuttuğunuz ve her adımda yanıma olduğunuzu hissettirdiğini için size kalpten teşekkür ederim. Milletimizi her ihtiyaç duyduğunda ayağa kaldıran o büyük iradenizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri olarak, bugün daha demokratik, adil ve eşitlikçi bir Türkiye için hep birlikte, hiç durmadan emek vermeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz, iktidar yürüyüşümüzün kalbi ve aklı olarak, yarınlarımızı kurmak için çalışıyor. Geleceğin Türkiye'sine dair sözümüzü ve adımımızı sizlerle paylaştığımız bu örgütlü yapının sesini duyurmak, yolculuğumuzu beraberce büyütmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin sosyal medya hesaplarından paylaştığımız her içerik, nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizin ve yönetim anlayışımızın göstergesidir. Bu sebeple sizlerden ricam, paylaşımlarımızı yakından takip etmeniz, elinizin, gönlünüzün değdiği her platformda yaygınlaştırmanız ve vizyonumuzu yurttaşlarımızla buluşturmanızdır. Halkımızın 'Türkiye'nin kurtuluşu CHP'nin liyakatli ve mücadeleci kadrolarıdır' diyebilmesi adına sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemdedir.

"GÜCÜNE GÜÇ KATMANIZI BEKLİYORUM"

Bizi usulsüz soruşturmalarla, tutuklamalarla, diploma iptalleriyle, iftiralarla, baskı ve korkutmalarla durdurmaya çalışanlara karşı en güçlü cevabımız birliğimiz, dayanışmamız ve kararlılığımız olacaktır. Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin sesine ses, gücüne güç katmanızı bekliyorum. Dayanışmamız ne kadar büyürse, milletimizin değişim iradesi o kadar görünür hale gelecek ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hukukla, adaletle ve demokrasiyle taçlandırma hayalimiz bir o kadar yakın olacaktır."