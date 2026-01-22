Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken videolu paylaşım: ‘Bu kürsüde bir insanın hayatı değil…’

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 20:36:00
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. İmamoğlu videoya “Bugün bu kürsüde bir insanın hayatı değil, bir ülkenin hukuk devleti olma iddiası sınanıyor” notunu düştü.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

15 Ocak’ta görülen ‘diploma davası’nda yaptığı savunmadan bir kesidin seslendirilmiş halini paylaşan İmamoğlu, videoya “Kıymetli milletimiz… Burada bir davanın duruşması yapılmıyor. Burada devlet ile vatandaş arasındaki güven bağı yargılanıyor. Bugün bu kürsüde bir insanın hayatı değil, bir ülkenin hukuk devleti olma iddiası sınanıyor” notunu düştü. 

